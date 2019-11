Die Weidegans schmeckt ganz einfach besser

Zu Martini ist das Gansl am Tisch Tradition: Damit es gut schmeckt, sollte man zur Weidegans greifen - und auf Mast- und ähnliche Produkte verzichten.



Biogänse schmecken besser - und das hat seine Gründe: Weidegänse werden in einem warmen, mit Stroh eingestreuten Stall aufgezogen. Sie bekommen bereits mit zwei bis drei Wochen den ersten Babyauslauf ins Freie und können ab der sechsten Woche ständig im Auslauf auf der Wiese sein.

Gänse sind Pflanzenfresser; sie suchen ihr Futter hauptsächlich an Land. Sie können täglich bis zu einem Kilogramm Gras fressen. In der Aufzuchtphase und wenn nicht genug "Grünzeug" vorhanden ist, wird die tägliche Ration bei Gänsen mit Hafer, Erbsen und Bohnen in Bioqualität ergänzt. Ausreichend Platz ist ein wichtiger Faktor: Denn gerade der Bewegungsspielraum der Weidegans schlägt sich auch im optimalen Fettverhältnis ihres Fleisches nieder.



Baden und Gründeln kostet Zeit, die sich Biogänse nehmen können. Denn schnelles Erreichen des Schlachtgewichtes ist nicht oberstes Ziel des Biobauern. So beträgt das Mindestschlachtalter bei Biogänsen 20 Wochen. Zum Vergleich: Gänse aus intensiver konventioneller Mast werden nach rund acht bis zehn Wochen geschlachtet.

"Auf dem Trockenen sitzen" sollten Gänse nicht. Ein Zugang zu einer Wasserstelle ist ein wichtiger Faktor in ihrer artgerechten Aufzucht. Wasserstellen bieten den Tieren die Möglichkeit, sich an heißen Tagen abzukühlen und ihre Federn zu pflegen. Die Gefiederpflege trägt zur Vorbeugung von Krankheiten bei und ist ein wichtiger Baustein im Gesundheitsmanagement des Biobauern. Dabei besteht jedoch ein Konflikt zwischen Natur- und Umweltschutz und artgerechter Haltung auf der anderen Seite.

Natürliche Gewässer sollten von Nutztieren wegen der möglichen Eutrophierungsgefahr nicht genutzt werden und künstliche Wasserstellen sind häufig mit Hygieneproblemen verbunden. Wichtig ist daher die regelmäßige Speisung dieser Wasserstellen mit Frischwasser. Zart und aromatisch Die Gans zählt zwar zu den fettreicheren Geflügelarten, hat aber trotzdem einige wertvolle Inhaltsstoffe. Das wichtigste Qualitätskriterium für das Fleisch ist das Alter der Tiere bzw. der Frischegrad. Je jünger die Gans, desto besser ist die Fleischqualität und umso heller und zarter ist die Haut (weiß bis gelblich). Die Haut soll sauber, frei von Verletzungen, Verfärbungen sowie von Federkielen sein.

Weidegänse sind fettärmer als Mastgänse ohne Weide. Sie sind "wasserärmer", d. h. es gibt weniger Bratverlust - man hat mehr von seinem "Martinigansl" (bis zu sechs Portionen pro Weidegans). Dazu kommt, dass der Ganslbraten dunkleres Fleisch durch viel Bewegung der Tiere hat.

Das Fleisch ist feinfasrig, zart, aromatisch mit einem typischen, feinen Geschmack. Also beim Einkauf genau schauen: Denn Gänse-Stopfen und diese lebend zu rupfen, sind in Österreich verboten.

