Duft verführt die Sinne

Anders als Sehen und Hören bleibt uns das, was wir riechen, länger und intensiver im Gedächtnis. Ein Umstand, den die Industrie ausgiebig nützt.

Duft berührt und verführt. Es scheint, als hätte Duft eine geheimnisvolle Macht. Hat er auch. Aber das hat wenig mit Magie zu tun, sondern mit Biologie. Duft geht direkt ins Gehirn. Sein Weg führt von der Quelle eines Duftes zu dem Ort, wo Riechinformationen gebündelt und ins limbische System geleitet werden. Hier entstehen Gefühle und Erinnerungen.

Duft ist so alt wie die Menschheit selbst. Ursprünglich hatte er nur einen Zweck, nämlich die Götter gnädig zu stimmen. Das ist heute nicht viel anders. Heute sind Konsumenten eine neue Art von Göttern, die bei Laune gehalten, die gnädig gestimmt werden müssen. Das Verbrennen von Kräutern, Rinden und Blüten reicht dafür allerdings nicht mehr aus. Denn die neuen Götter haben unterschiedlichste Vorlieben, die rasch wechseln können, weil sie vom Zeitgeist abhängig sind. Sie betrachten Duft als Accessoire - und jeder weiß, wie launisch die Mode ist - zur Betonung ihrer persönlichen Note.



Zeitgeist & Lifestyle geben den Ton an

Zeitgeist, Lifestyle und Mode sind moderne Komponenten eines Duftes, Emotion, Erinnerung und Sinnlichkeit eher archaische. Gemeinsam bilden sie die Ingredienzien, aus denen moderne Düfte in ihrer mittlerweile verwirrenden Vielfalt komponiert sind. Verwirrend deshalb, weil ihre Zahl in die Hunderte, manche sprechen von Tausenden, geht. Pro Jahr. Der Grund: Jeder, ob Couturehaus oder Kleiderkette, ob Edeljuwelier oder Sportartikelhersteller, wirklich jeder, der Duft machen will und es tut, will ein Stück vom großen Kuchen, der das Duftgeschäft in den letzten Jahren geworden ist, haben. Allein für heuer wird das Marktvolumen auf 41 Mrd. US-Dollar geschätzt - die neuen Götter haben nicht nur unterschiedlichste Ansprüche, sie haben auch Geld.

So ist Duft zu einem Business geworden, das sich in erster Linie rechnen muss. Entwicklung und globale Vermarktung kosten viel Geld. Mit wenigen Ausnahmen ist jede Neuheit, die heute in die Parfümerien kommt, perfekt justiert auf den Zeitgeist, den Lifestyle und die avisierte Zielgruppe, neuerdings zum Großteil junge Frauen mit Affinität zu Social Media. Anzunehmen, die Vielfalt würde nur produziert, um uns glücklich zu machen, wäre ein wenig naiv. Oder perfektes Marketing.



Fantastische, aber auch verwirrende Vielfalt

Verwirrung herrscht aber nicht nur angesichts der immensen Anzahl, sondern auch angesichts der unterschiedlichsten Duftrichtungen, die angeboten werden. Sie halten sich nicht mehr wirklich an das, was lange Zeit galt - zarte Blütendüfte für den Frühling, leichte Kompositionen, erfrischende Colognes für den Sommer, Würzig-Warmes für den Herbst, ganz schwere Kaliber für den Winter. Alte Grenzen werden aufgehoben, neue nicht mehr definiert, Bedürfnisse unmittelbar und schnell befriedigt. Der moderne Konsument liebt die Abwechslung und die Industrie macht es ihm leicht. Alles darf, nichts muss sein. Und warum auch nicht? Wer sich nicht jeden Tag gleich kleidet, will vielleicht auch nicht jeden Tag gleich duften. Wer Lust dazu hat, kann sich ständig neu erfinden, der dazu passende Duft steht mit Sicherheit schon bereit.

Die große Vielfalt ist auch der breiten Front der sogenannten Flanker zu verdanken, die ungefähr die Hälfte aller Duftneuheiten ausmachen. Der Fachbegriff aus der Parfümindustrie bezeichnet große und kleine Geschwister von Düften, die nicht nur das Potenzial zu mehr, sondern auch die ersten zwei, drei wirklich harten Jahre in den Parfümerieregalen in unmittelbarer Nähe der schon gut eingeführten Klassiker überlebt haben. Sie treten dann in Erscheinung, wenn der Glanz eines Originalduftes langsam verblasst. Aus dem Eau de Toilette wird ein Eau de Parfum und umgekehrt, Intense-, pudrige, würzige oder florale Varianten folgen. Neu und doch angenehm vertraut. Auch das ist etwas, was Konsumenten mögen. Das freut die Hersteller, denn die Kosten für Flanker sind überschaubar. Sehr ökonomisch. Aber auch irritierend, wenn es von einem Duft zehn Variationen gibt und alle ähnlich klingen. Von denen manche bleiben und andere nicht. Weil sie Limited Editions sind oder sich einfach nicht verkaufen. Was verschiedenste Gründe haben kann - ein Duft kann auch ein Ladenhüter sein, weil er seiner Zeit voraus ist. Die immense Fülle und Vielfalt macht es schwierig bis unmöglich, Trends zu definieren. Am ehesten gibt es sie noch für Ziel-, weniger für Duftgruppen. Derzeit ist eigentlich nur eine Tendenz klar erkennbar: Für jede Zielgruppe kommen immer mehr einander sehr ähnliche Düfte in immer kürzeren Abständen auf den Markt. Das wird noch so lange gehen, bis es dann wirklich zu viel und endlich genug ist.



Comeback der Klassik

Dann werden Konsumenten die alten Klassiker wiederentdecken oder neue finden. Tatsächlich hat sich bereits eine Gegenbewegung etabliert. Still und leise haben Nischendüfte frischen Wind ins heftig umkämpfte Duftgeschäft gebracht. Hergestellt von kleinen Häusern, fühlen sie sich ganz den alten Traditionen ihres Handwerks verpflichtet. Sie folgen keinen Trends. Sie haben Zeit, viel Zeit. Sie scheuen keine Kosten. Sie machen sich rar und sind nur in ausgesuchten Parfümerien erhältlich. Die Kompositionen sind durchwegs extravagant, elegant, manchmal bis zur Unleidlichkeit exzentrisch. Aber sie sind dabei immer authentisch und eröffnen wirklich neue Duftwelten. Auf diese Weise schließt sich der Kreis zu den Ursprüngen der Parfümherstellung. Das ist aufregend und ziemlich unwiderstehlich. Der Erfolg der Nischendüfte, der sich nicht leugnen lässt, beweist, dass es sehr wohl einen Markt jenseits des Gefälligen gibt. Denn nicht nur die Zahl der Düfte, auch die Zahl der Hersteller nimmt kontinuierlich zu. Bis sie allgegenwärtig und Massengeschmack sein werden, wird allerdings noch viel Zeit vergehen. Aber davon haben sie ja jede Menge. Noch.