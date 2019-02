Eigenständig, authentisch und elegant

Der Blaufränkisch zeigt sich mit einem neuen, selbstbewussten Auftritt. Österreichs rote Paradesorte hat sich, auch international, zum Aushängeschild entwickelt.

Der Blaufränkisch gilt als eine der wichtigen, charakterstarken roten Rebsorten in Mitteleuropa. Vor allem in den k. u. k. Ländern spielt er eine große Rolle. In Ungarn wächst er als Kékfrankos, in Deutschland heißt er Lemberger und in Österreich ist der Blaufränkisch zum Sinnbild für hochqualitativen, unverwechselbaren und markanten Wein geworden. Er wird hierzulande auf rund 3000 Hektar Fläche vor allem im Burgenland, vom Leithaberg entlang des Neusiedler Sees, im Mittelburgenland, dem sogenannten Blaufränkischland, bis hin zum südlich gelegenen Eisenberg kultiviert. Kleine Blaufränkisch-Inseln finden sich auch in Niederösterreich, wie beispielsweise am Spitzerberg im Carnuntum, und vereinzelt in der Steiermark. Nach aktuellen Forschungsergebnissen stammt die Sorte ursprünglich aus dem steirisch-slowenischen Grenzgebiet. Ferdinand Regner, Leiter der Abteilung Rebenzüchtung der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, hat festgestellt, dass der Blaufränkisch auf eine Kreuzung mit dem Weißen Heunisch zurückgeht. 2016 hat das Julius-Kühn-Institut in Deutschland die Blaue Zimmettraube als Mutterrebe identifiziert. Mittels einer umfangreichen Datenbank und durch sogenannte SSR-Marker, vereinfacht gesagt den genetischen Fingerprint, konnte das Rätsel um die Herkunft der Sorte gelöst werden.