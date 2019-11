Ein Hirte in der Stillen Nacht

Warum Fabian Stockinger schon seit dem Sommer Weihnachtslieder singt und im Großen Festspielhaus Verstecken spielen darf.

Jetzt steht sie wieder vor der Tür, die Zeit, in der überall adventliche Lieder erklingen - im Radio, in den Geschäften, auf Adventmärkten, und im Musikunterricht sowieso.

Der elfjährige Fabian Stockinger aus Anthering singt schon seit den großen Ferien Weihnachtslieder. Bei sommerlichen Temperaturen begannen für ihn auf einer Alm im Pinzgau die Proben für das heurige Adventsingen. "Der Sterngucker" heißt das Stück, am 29. November findet die Premiere statt.

Fabian schlüpft in die Rolle eines der Hirtenkinder - und die sind neben Josef und Maria die eigentlichen Stars bei dieser Veranstaltung, die es schon seit mehr als 70 Jahren gibt. Jährlich kommen rund 36.000 Zuschauer aus nah und fern in die Stadt Salzburg ins Große Festspielhaus, um sich die Weihnachtsgeschichte musikalisch erzählen zu lassen.

Eine Riesenbühne mit einem Riesenpublikum - bekommt man da nicht auch Riesenlampenfieber, Fabian? "Ich habe im Vorjahr auch schon mitgemacht", erzählt der Schüler des Gymnasiums in Laufen (Bayern). "Am Anfang hab ich mir das gar nicht vorstellen können, vor so vielen Menschen zu singen und meinen Text aufzusagen. Aber wenn die Scheinwerfer an sind und das Licht im Publikum aus ist, dann sieht man die Leute gar nicht."

Über ein Casting war Fabian im Vorjahr als Hirtenkind ausgewählt worden, er musste vorsingen und auf der Gitarre vorspielen. Viele der Kinder zwischen acht und 14 Jahren sind schon richtige Profis auf der Bühne. Im Vorjahr war es nur ein Satz, den Fabian lernen musste. Heuer hat er eine große Hirtenrolle ergattert, mit jeder Menge Text, außerdem begleitet er die Lieder auf der Gitarre. "Das gemeinsame Musizieren mit allen Hirtenkindern macht großen Spaß."

Zum Probenstart im Sommer auf der Loferer Alm wurden die Rollen vergeben und die Text- und Notenhefte ausgeteilt. Seitdem wird fleißig geprobt, in den letzten zwei Wochen vor der Premiere sogar täglich. Ob er Tipps parat hat fürs Auswendiglernen? "Ich habe mir meinen Text jeden Tag vor dem Einschlafen durchgelesen. Vieles reimt sich, dadurch ist es ein bisserl leichter gegangen."

Fabian heißt im Stück Peterl. "Der Peterl ist einer, der immer versucht, der Chef zu sein. Er ist ein kleiner Frechdachs."

Viel zu schnell ist ihm im Vorjahr die Aufführungszeit vergangen. Doch nach der letzten Vorstellung kommt noch ein Höhepunkt auf die umjubelten Hirtenkinder zu. "Wir dürfen im leeren Festspielhaus Verstecken spielen." Das wird ein Spaß!