Ein Hotel, das Geschichten erzählt

Wiens erstes Null-Energie-Hotel. Es besticht mit Photovoltaik, Fassadenbegrünung, Biofrühstück und Atmosphäre. Die Chefin macht es aus Überzeugung.

Wien zählt nicht nur zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität, wie kürzlich ein Ranking ergab. Auch das weltweit erste Stadthotel mit Null-Energie-Bilanz befindet sich in Wien. Geführt wird es von einer Frau, die mit Leidenschaft und Engagement davon überzeugt ist, "dass man Häuser nur noch so bauen kann". Michaela Reitterer hat 2002 das Stadthalle-Hotel nahe dem Westbahnhof von ihren Eltern erworben. Schon ihre Mutter, erzählt sie, habe sich für Umweltschutz interessiert und bereits 1998 das Hotel mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifizieren lassen. Als der Umbau anstand, entschied sich die junge Hotelbesitzerin, noch mehr zu wollen. Im Zuge der thermischen Sanierung wurde eine Solaranlage am Dach montiert. "Diese deckt nicht nur den Warmwasserbedarf, sondern ist zugleich ein wirksamer Hitzeschutz für das Dachgeschoß", erzählt sie. Der wilde Wein im Innenhof des Gebäudes wurde bei der Renovierung nicht entfernt, sondern konserviert und wieder angebracht. "Das war allerdings eine kleine Herausforderung für die Handwerker", sagt die Hotelchefin. Schließlich wurden auch noch Regenwassertanks für die Gartenbewässerung installiert. Die im Hotel verwendeten Lebensmittel sind mittlerweile zu hundert Prozent "bio".