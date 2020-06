Ein Koch mit guter Aussicht

Andreas Senn will in den Olymp. Drei Sterne, so sagt der Guide Michelin, sind eine Reise wert. Andreas Sinn bietet vor den Toren Salzburgs jetzt sogar Weltreisen an. Noch hat er "nur" zwei Sterne. Fragt sich nur - wie lange?

Die meisten haben sich während der Coronakrise auf's Abwarten und Tee trinken besonnen. Senn hatte schon davor ein gutes Gespür, indem er neben seinem Restaurantgeschäft auch auch Gourmet-Essen zur Abholung anbot. Die Kreativen sitzen diesbezüglich wohl tatsächlich nördlich von Salzburg. ...