Ernährungsumstellung ab 50 - Was ist zu beachten?

Ab 50 braucht der Körper nicht mehr so viel Energie. Ab diesem Alter sollte man mehr darauf achten, was auf den Teller kommt.

Manches Mal ist das Leben ungerecht, speziell für Genießer ab 50. Da beginnt eine neue Lebensphase, der Stoffwechsel verändert sich und der Körper benötigt nicht mehr so viel Energie, sprich Nahrung. Auch die Körperzusammensetzung verändert sich: Schon ab dem 30. Lebensjahr verschwindet pro Jahr rund ein Prozent Muskelmasse, wenn nicht mit Sport gegengesteuert wird. Bei Frauen tragen auch noch die Hormone ihr Scherflein dazu bei: Der sinkende Östrogenspiegel vergünstigt die Fetteinlagerung am Bauch. Aber auch Männer produzieren ab 40 weniger Testosteron, was ebenfalls zur Abnahme der Muskulatur und zu mehr Bauchumfang führt. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen geht das Wachstumshormon Somatropin zurück, das fettabbauend wirkt.

Ernährung und Sport sind das A und O

Auch wenn das Folgende nicht gut schmeckt: Ab 50 heißt es, auf die Ernährung zu achten und regelmäßig Sport zu betreiben, erklärt die Diätologin Rosemarie Gruber-Röck vom Uniklinikum Salzburg. Gerade für Frauen sei mit Nachlassen der Östrogenproduktion wichtig, Kalzium zuzuführen, um sich vor Osteoporose zu schützen. Gruber-Röck empfiehlt zwei bis drei Milchprodukte täglich - also etwa ein Glas Milch, einen Becher Joghurt und drei Scheiben Käse. Der Körper kann nur bis etwa zum 30. Lebensjahr Kalzium einlagern, danach zehrt er von den Reserven. Eine gute Ernährung in der Kindheit trägt also viel dazu bei, uns vor der Entstehung einer Osteoporose zu schützen, da Kalzium in Verbindung mit körperlicher Aktivität zu einem starken Skelett und einer relativ hohen Knochenmasse verhilft.

Wie sollte der Speiseplan eines 50-plus-Menschen aussehen?

Gruber-Röck rät, auf Speisen mit einer hohen Nährstoffdichte umzusteigen, das sind Lebensmittel, bei denen der Nährstoffgehalt in Bezug auf die Kalorienmenge besonders hoch ist, und das ist etwa bei Gemüse, Obst, Milch- oder Vollkornprodukten der Fall. Der Menüplan ab 50 sollte besonders abwechslungsreich und vielseitig sein. Dabei kann das "Tellermodell" helfen: Zu Mittag sollte ein Teller zur Hälfte mit Gemüse gefüllt sein, ein Viertel sollten Eiweißprodukte sein, ein Viertel Kohlehydrate, als Sättigungsbeilage empfiehlt sie Kartoffeln, Reis, Nudeln, Couscous oder Polenta, wenn möglich in Vollkornvariante. Auch Hülsenfrüchte sollten zwei Mal in der Woche in den Speiseplan eingebaut werden. Diätologen empfehlen drei gesunde Mahlzeiten pro Tag mit Intervallen von drei bis vier Stunden, in denen nichts gegessen werden sollte. In den Essenspausen sinkt der Insulinspiegel und der Körper hat die Chance, die Fettreserven anzugreifen.

Nicht Fett macht dick, sondern der Zucker

Menschen ab 50 wird empfohlen, bewusster mit Kalorien umzugehen. Süßes kann zwar gegessen werden, am besten jedoch nach einer Hauptmahlzeit und nicht zwischendurch. Optimal wäre, ein (kalorienreiches) Essen mit Sport und Bewegung zu kompensieren, sagt Gruber-Röck. Ideal wäre eine Kombination von Ausdauer und Krafttraining, das den Muskelanteil erhöht, wodurch der Zucker besser verstoffwechselt werden kann. Gerade bei Frauen zeigt sich der Zucker oft als Krux: Mit sinkendem Östrogenspiegel sinkt auch die Insulinproduktion, die wichtig für die Zuckerverstoffwechslung ist. Fehlt die Bewegung, wird der Zucker schnell in Fett umgewandelt. "Nicht Fett macht dick, sondern der Zucker", sagt Gruber-Röck.

Wie aber lassen sich tradierte Essgewohnheiten umstellen? Gruber-Röck: Statt zu sich zu streng zu sein, solle man mit kleinen Schritten beginnen, die für den Beginn nicht allzu "schmerzen. Auch kleine Schritte führen zum Ziel."