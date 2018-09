Es klappern die Mühlen ...

... nur noch selten entlang des Mühlenwanderwegs in Ebenau. Insgesamt sieben Mühlen gibt es zu besichtigen, alle dienten einst dem Mahlen von Korn und lieferten so einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung. Bis in die 1960er-Jahre waren einige der Mühlen in Betrieb, heute werden die meisten nur noch privat, eine einzige auch zum Schaumahlen genutzt.

Lautes Klappern klingt aus dem Inneren der Ebenauer Waschl- mühle, die Mahlsteine drehen sich. Allerdings geschieht der Mahlvorgang im Leerlauf, ohne dass dabei tatsächlich Getreide gemahlen wird. Denn es hat zu wenig geregnet in den vergangenen Wochen. Der Bach, der den Oberlauf der Wasserräder speisen soll, führt nicht genügend Wasser, um die Wasserräder in ausreichendem Maße anzutreiben. Trotzdem hat Franz Klaushofer eines der zwei Räder in Gang gesetzt, damit er uns die Vorgänge des Mahlens anschaulich machen kann.

Seit einem Jahr kümmert sich der Ebenauer um das historische Gebäude. Er gießt die Blumen, mäht den Rasen, veranstaltet hin und wieder Mahlvorführungen und sorgt mit notwendigen Reparaturarbeiten dafür, dass die Mühle gut in Schuss bleibt. Auf die ehrenamtliche Arbeit angesprochen habe ihn der Verkehrsverein, der die Mühle im Dorf seit Jahren gepachtet hat.

"Ich bin gelernter Müller, so sind sie auf mich gekommen", erzählt der 61-Jährige. "Gelernt hab ich in Plainfeld, beim Frauenlob. In der Berufsschule damals haben wir das Glück gehabt, dass wir die Wassermühle noch von der Pike auf haben lernen müssen. Heutzutage ist man als Müller ja schon mehr Techniker."

Es dauert nicht lang und ein paar Wanderer stecken interessiert ihre Köpfe in das alte Mühlenhaus. Auch sie sind neugierig, wie so eine Mühle von innen aussieht, wie sie betrieben wird, wo früher nach dem Mahlen das Brot gebacken wurde und wie das Stüberl im ersten Stock, in das sich der Müller zur Nachtruhe zurückziehen konnte, aussieht.

"Sobald ich da bin und die Tür offen ist, kommen Leute herein", sagt Klaushofer und berichtet, dass die Mühle früher noch jeden Freitag offen gewesen sei, das aber nicht besonders gut funktioniert habe. "Einmal hast du schlechtes Wetter und keiner kommt, oder die Leute wissen nicht Bescheid und stehen unter der Woche vor der verschlossenen Tür." Heute kann die Waschlmühle nur noch auf Anfrage besichtigt werden, doch eine Besichtigung lohnt sich in jedem Fall. Dann nämlich geht Franz Klaushofer zusammen mit seinen Gästen der Geschichte der alten Mühle nach, bei genügend Wasser kann sogar ein Schaumahlen veranstaltet werden.

Alle zwei Jahre findet außerdem ein Mühlenfest statt, bei dem besagtes Schaumahlen in der alten Waschlmühle auf keinen Fall fehlen darf. Dann werden die oberschlächtig betriebenen Wasserräder - das bedeutet, das Wasser fällt von oben auf die Wasserräder herab - wieder in Gang gesetzt. Und wenn es sein muss, sorgt an diesem besonderen Tag die Feuerwehr für die nötigen Wassermassen, damit die alten Mahlwerke wie früher ihre Arbeit verrichten können.



Am siebten Tag mahlte, wer zuerst da war

Erbaut wurde die Waschlmühle, die sich direkt in Ebenau befindet, bereits im Jahr 1798, gemeinschaftlich vom Waschlbauern und dem benachbarten Bernhofer Bauern. Bis 1955 war die alte Mühle in Betrieb, bis heute ist sie im Besitz der beiden Familien. Laut Originalurkunde aus dem Jahr 1801, die heute noch gut erhalten in der Mühle an der Wand hängt, geht hervor, dass die beiden Besitzer für jeweils drei Tage der Woche das Mahlrecht hatten. Am siebten Tag durfte derjenige mahlen, der zuerst in der Mühle war.

Gemahlen wurden Weizen, Roggen und auch Hafer. Das Getreide wurde direkt vor Ort angebaut und spielte im Rahmen der bäuerlichen Selbstversorgerwirtschaft eine große Rolle, was wiederum den Bau der vielen Mühlen rund um Ebenau wie auch anderenorts erklärt.



Oft fehlt das nötige Wasser zum Mahlen

Die Waschlmühle ist eine Doppelmühle, das bedeutet, sie hat zwei getrennte Mahlsysteme, die bei genügend Wasserzulauf gleichzeitig betrieben werden können. "Man kann also mit beiden Steinen gleichzeitig mahlen. Das gibt es nicht so oft. Die Pertill-Mühle ist zwar auch eine Doppelmühle, funktioniert heute aber nicht mehr", klärt uns Franz Klaushofer auf.

Die Waschlmühle ist die einzige der sieben Ebenauer Mühlen, die heute noch betrieben werden kann. Nach 1955 standen jedoch auch ihre Mahlwerke für viele Jahre still. Erst im Jahr 1996 setzte sich Wilhelm Hölzl, der Vorgänger Franz Klaushofers, dafür ein, dass die Mühle wieder instand gesetzt wurde und dort auch wieder gemahlen werden sollte. Und so geschah es auch. Klaushofer erinnert sich, dass zu Hölzls Zeiten sogar hin und wieder Brot aus dem frisch gemahlenen Mehl gebacken wurde - und zwar in jenem kleinen Kachelofen, der sich im Müllerstüberl im ersten Stock der zweigeschoßigen Mühle befindet. Doch bereits seit längerer Zeit sei stets zu wenig Wasser zum Mahlen da, sagt Klaushofer. Und das trotz des eigenen Gerinnes, das die beiden Bauernfamilien einst eigens angelegt hatten, um das Wasser vom Berg zur Mühle zu bringen.



Idyllische Mühlen als beliebtes Ausflugsziel

Weder funktionsfähig noch öffentlich zugängig sind die anderen sechs Ebenauer Mühlen, die sich ebenfalls in Privatbesitz befinden. Pertill-Mühle, Schroffenau-Mühle, Eder-Mühle, Pertiller-Mühle, Schindlau-Mühle und Hofbauer-Mühle - so die klingenden Namen der Mühlen, von denen fünf in der Plötz, einem Naturdenkmal mit einem imposanten Wasserfall und einer Schlucht mit Felsauswaschungen und Wasserstürzen, nah beieinanderstehen. Die sechste, die Pertill-Mühle, befindet sich etwas außerhalb des Ebenauer Ortskerns.

Eine Augenweide ist jede der Mühlen für sich, die Möglichkeit, einen Blick ins Innere der historischen Konstruktionen zu werfen, besteht allerdings nur im Rahmen des erwähnten Mühlenfests, das 2019 erneut stattfinden wird. Dann stehen die Mühlentore wieder allen Interessierten offen.

Die weiteren Mühlen in Ebenau

Die Pertill-Mühle

Die Doppelmühle hat zwei getrennte Mahlwerke und wurde zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert erbaut. Sie war bis 1967 in Betrieb. Das Wasserrecht teilten sich zwei Besitzer. Gemahlen wurden Roggen, Weizen und Hafer aus eigenem Anbau. Im Mühlstüberl wurde nachts das Mahlen abgewartet. Tagsüber ließ man die Mühle des Öfteren allein in Betrieb.

Die Schroffenau-Mühle

Der quadratische Blockbau mit Satteldach wurde um 1540 erbaut und war bis 1954 in Betrieb. Die Zubringung des Getreides mit dem Ochsengespann war auf dem schmalen Weg sehr schwierig. Das Getreide musste das letzte Stück getragen werden. Während des Kriegs war das Mahlen Aufgabe der Bäuerin.

Die Eder-Mühle

Der Firstbaum verrät, dass die "Gmachlmühl" im Jahre 1742 erbaut wurde. Sie war bis 1955 in Betrieb. Das Getreide wurde mit einem Ochsengespann über den Wieselberg zur Mühle gebracht. Gemahlen wurden großteils Roggen und Weizen zum Brotbacken. Hafer wurde zu Viehfutter "gebrochen". Es konnte nur gemahlen werden, wenn genügend Wasser zulief. Im Herbst und Winter wurden Roggen und Weizenmehl auf Vorrat gemahlen.

Die Pertiller-Mühle



SN/richard schnabler Die Pertiller-Mühle.

Erbaut wurde diese Mühle 1711 und war bis 1963 in Betrieb. Gemahlen wurden Roggen und Weizen für den Eigenbedarf. Das Wasser wurde mit einer Rinne vom sogenannten Kinderbecken auf das Wasserrad, das nur wenig Wasser benötigte, geleitet.

Die Schindlau-Mühle



SN/richard schnabler Die Schindlau-Mühle.

Diese Mühle, ein zweigeschoßiger Blockbau mit Satteldach, wurde 1790 erbaut und war bis 1960 in Betrieb. Für den Mahlvorgang musste genügend Wasser zulaufen, um das Wasserrad anzutreiben. Gemahlen wurden Roggen, Gerste und Hafer aus Eigenanbau. Mais für Polenta wurde zugekauft.

Die Hofbauer-Mühle



SN/richard schnabler Die Hofbauer-Mühle.

Die Mühle wurde 1832 erbaut und war bis 1966 in Betrieb. Die verschiedenen Besitzer mussten zur Kenntnis nehmen, dass zwei weitere Bauern das Mitbenutzungsrecht hatten. Vom Hofbauerngut hatte man Blickkontakt zum Wasserfall. Das war sehr günstig,denn das Wasserrad sollte ständig in Betrieb sein. Bei zu starkem Zulauf musste das Wasser abgeleitet werden.

Weitere Infos zum Mühlenwanderweg finden Sie hier.