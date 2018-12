Es muss nicht immer Champagner sein

Mit Tee-Mut in eine Welt voller Harmonie, Ehrfurcht, Reinheit und Stille. Die japanische Teemeisterin Tamon Urasenke weist uns den Weg in ein gutes neues Jahr.

Es mag sein, dass sich niemand in Europa aufregt, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Würde es sich aber um einen Sack Tee der Sorte Yin Zhen handeln, dann hielten Investoren aber kurz einmal den Atem an. Man kennt diesen Tee auch unter dem Namen "Silbernadel". Dieser weiße Tee darf nur an zwei Tagen im Jahr gepflückt werden. Die Pflücker sind wählerisch. Denn Verwendung finden nur die Blattknospe und das jüngste Blatt eines jeden Strauchs. Bei diesem Aufwand fühlt sich der Kilopreis von 300 Euro schon wieder als Schnäppchen an.