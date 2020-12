Es riecht nach Weihnachten

Duft löst das stärkste Erinnerungsvermögen bei uns Menschen aus. Nicht von ungefähr sind daher bei bestimmten religiösen Ritualen immer Düfte dabei.

Ob Weihrauch oder Kerzen, ob Tannennadeln oder Bratäpfel, kaum nehmen wir diesen Geruch wahr, kommen schon die Erinnerungen. Das sind die sieben unverzichtbaren Weihnachtsdüfte, und sie stammen alle aus der Natur.

1. Tannennadeln

Bald sind es die Christbäume, vorerst aber bringen die Tannenäste den Nadelduft ins Haus. Die ätherischen Öle verbessern das Raumklima und sind auch für die Gesundheit förderlich, besonders bei Schnupfen und Husten. Den intensivsten Duft verströmt übrigens die heimische Tanne, die allerdings keine so perfekte Wuchsform hat wie die Nordmanntanne.

2. Bienenwachskerzen

SN/pexels Bienenwachskerzen sind zu Weihnachten besonders beliebt. Als Christbaumkerzen oder als stimmungsvolle Deko.



Dass Honig gesund ist, muss wohl nicht extra erwähnt werden. Aber auch dem Duft von Bienenwachs wird eine entspannende Wirkung zugesprochen. "Die Wärme und Sonne des Sommers werden spürbar", sagt ein Imker und verweist darauf, dass gewöhnliche Kerzen großteils aus Erdöl bestehen. Und das im Zimmer zu verbrennen ist nicht gesund.

Kerzen aus Bienenwachs schon einmal selbst gemacht? Eine Beschäftigung für Groß und Klein und Weihnachtsgeschenke hat man somit auch gleich.

3. Bratäpfel

Vor allem in den Tagen vor dem Heiligen Abend gehören Bratäpfel dazu. Die beste Sorte dafür ist der Rote Boskoop, ein Apfelbaum mit großen Früchten, der kräftig wächst. Die Alternanz (also ein Jahr viele Früchte, ein Jahr wenige) ist groß. Manchmal ist bis zur ersten Ernte Geduld gefragt.

4. Vanille

Die Schoten gehören zu einem der wichtigsten Gewürze in der weihnachtlichen Backstube. Was wären die köstlichen Kipferl ohne Vanille! Die Echte Vanille ist eine kletternde Orchidee (Vanilla planifolia), die in tropischen und subtropischen Gebieten (z. B. Madagaskar und La Réunion) wächst. Im Gewächshaus lässt sie sich auch bei uns kultivieren.

5. Weihrauch



SN/pixabay Gibt es zur Adventszeit einen Haushalt, in welchem es nicht nach Weihrauch riecht?

Das Harz des Boswelliabaums gehört zu den wertvollsten Räuchermitteln - und das bereits seit Jahrtausenden. Im alten Ägypten wurde es zum Einbalsamieren und Desinfizieren verwendet. Die Boswelliasäure soll tatsächlich chronischen Entzündungen entgegenwirken. Der Baum ist nicht frostfest und sehr schwer unter Glas zu ziehen.

6. Zimt

Auch dieser Duft gehört zu den Festtagen: Zimt, die Rinde des Ceylon-Zimtbaums (Cinnamomum verum). Die kleinen braunen Stangen werden gemahlen und sind für den Lebkuchen genauso wichtig wie für den Punsch. Der Baum lässt sich als Zimmerpflanze ziehen und kann im Sommer sogar ins Freie gestellt werden. Ideal: ein tropischer Wintergarten.

7. Orangen

Die Früchte für den Winter schlechthin! Seit einigen Jahren sind die Pflanzen zur beliebtesten Kübelpflanze geworden, in den unterschiedlichsten Sorten. Die meisten sollten im kühlen Überwinterungsquartier stehen. Ausnahme ist die Calamondin-Orange, die auch im beheizten Wintergarten gedeiht.

Tipp für die Vorweihnachtszeit: Orangen mit Nelken (Knospen des Gewürznelkenbaums) bestecken und im Wohnraum aufstellen. Da entfaltet sich ein herrlicher Duft.

