Es wird ein Wein sein ...

Wenn der Herbst ins Land zieht, reift der Wein. Nicht nur in den typischen Weinbauregionen Österreichs, sondern immer öfter auch im Salzburger Land.

Saftig süße Trauben gedeihen nicht nur wegen der Klimaänderung immer besser in raueren Regionen, sondern vor allem durch neue, krankheitsresistente Züchtungen. Sie kann man problemlos - ohne jegliches Spritzen - kultivieren.

Je sonniger der Platz ist, desto wohler fühlen sich die Trauben. Das gilt im Garten, auf dem Balkon und der Terrasse gleichermaßen. Gepflanzt wird entweder jetzt im Herbst oder im zeitigen Frühjahr. Die Herbstpflanzung hat den Vorteil, dass man die Sorte gleich verkosten und damit geschmacklich seine Auswahl treffen kann. Die Pflanzerde sollte gut durchlässig sein. Im Garten wird ein mindestens 50 Zentimeter tiefes und breites Loch gegraben und der Boden gut gelockert. In lehmige Erde sollte unbedingt Sand, Tongranulat und ein wenig gut abgelagerter Kompost eingearbeitet werden. Wird die Rebe an die Hauswand gesetzt, dann sollte man sie schräg eingraben, die Wurzeln 40 Zentimeter von der Mauer entfernt, damit sie nicht zu trocken stehen. Die Triebe werden an ein Spalier geleitet.

Für den Balkon verwenden Sie einen 40 bis 60 Zentimeter großen Topf (er sollte noch zu transportieren sein!). Befüllen Sie ihn mit Erde, die einen hohen Anteil an Ziegelsplitt und Sand enthält (im Fachhandel erhältlich unter dem Namen "Dachgartensubstrat"). Vermischt mit Hornspänen ist sie die ideale Grundlage für den Weingarten in luftiger Höhe.

Beim Pflanzen gilt: Nicht zu tief setzen! Die Veredelungsstelle (meist durch einen Überzug aus Wachs zu erkennen) sollte mindestens fünf Zentimeter über der Erde liegen.

Nach dem Pflanzen gut angießen und im Februar die Triebe, die sich im Jahr davor gebildet haben, auf zwei bis drei Augen zurückschneiden. Ist mit den Jahren ein Grundgerüst aufgebaut, wird "auf Zapfen" geschnitten. D. h. dort, wo der neue Trieb gewachsen ist, wird knapp darüber abgeschnitten. Hier bildet sich dann ein neuer Ast mit zwei bis drei Trauben.

Wein, der im Topf gezogen wird, sollte an einem dunklen Platz bei etwa null Grad in einer Garage oder einem Abstellraum überwintert werden.

Absoluter Spitzenreiter unter den resistenten Sorten, die auch problemlos viele Jahre im Topf gedeihen, ist "Bianca". Die mittelgroßen, grüngelben Beeren, die ab September reifen, sind eine Delikatesse. Ebenfalls empfehlenswert ist "Franziska". Meine blauen Favoriten sind "Boskoops Glorie" und "Regent". Traditionelle Winzertrauben ("Grüner Veltliner", "Muskat" etc.) sind für den Hobbygärtner weniger geeignet, da sie krankheitsanfälliger sind.

Krankheiten vorbeugen

Damit Krankheiten gar nicht erst aufkommen, sollte man die Blätter von Zeit zu Zeit mit Schachtelhalmextrakt übersprühen. Gute Erfolge beim Bekämpfen von Pilzkrankheiten hat auch der Einsatz von Mikroorganismen (EM). Generell sollte nicht zu viel gedüngt werden, einzelne befallene Blätter müssen sofort entfernt werden. Das ist im Hausgarten und auf der Terrasse die wirkungsvollste Vorsorge.

