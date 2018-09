Feuchtigkeitspflege: Wasser marsch!

Schön glatt, prall und gesund soll die Haut aussehen. Wie man das erreicht? Am besten mit ganz viel Feuchtigkeit. Denn kleine Fältchen sind manchmal nur Anzeichen dafür, dass die Haut trocken ist und Durst hat.

Wasser ist ein elementarer Bestandteil der Haut. Wasser ist, streng genommen, der Treibstoff, den die Haut braucht, um ihre vielfältigen Aufgaben gut erfüllen zu können. Stehen der Haut ausreichende Mengen an Feuchtigkeit zur Verfügung, sieht sie glatt, geschmeidig und strahlend aus. Ist das nicht der Fall, kann sie sich rau anfühlen, sie kann spannen, es können sich Rötungen, Schuppen und Juckreiz einstellen. Denn: Leidet die Haut an Feuchtigkeitsmangel, ist ihre natürliche Schutzbarriere gefährdet.



Die Haut - ein sensibles Feuchtgebiet

Die Haut selbst ist ja feucht. Aus tieferen Hautschichten gelangt transepidermales Wasser an die Hautoberfläche, wo es in der Hornschicht gehalten und ein Verdunsten verhindert wird. Die Hornschicht und der Säureschutzmantel der Haut (ein dünner, im leicht sauren pH-Milieu angesiedelter Wasser-Fett-Film) sorgen dafür, dass die Haut geschmeidig bleibt und nicht austrocknet. Wie prall und schön die Haut ist, hängt davon ab, wie viel und wie gut hier Feuchtigkeit gebunden ist.

Bis zu 20 Prozent ihres Wassergehalts verliert die Haut jeden Tag. Durch den natürlichen Alterungsprozess, durch hormonelle Einflüsse (Wechseljahre) und durch UV-Strahlung, Hitze, Kälte, Schlafmangel oder Stress kann das noch mehr sein. Manchmal ist trockene Haut aber auch hausgemacht. Durch falsche Reinigung - häufiges Waschen und lange, heiße Bäder oder Duschen lösen Fette (Lipide) aus dem Schutzfilm der Haut - und durch ungeeignete Pflege.

Die Haut trocknet aus, wenn die Produktion der sogenannten Feuchthaltefaktoren abnimmt. Vor allem, wenn wir älter werden. Dann erneuert sich die Haut langsamer, sie wird dünner, der Anteil feuchtigkeitsbindender Stoffe sinkt. Die Folgen: Die Haut spannt und ist rau. Linien und Fältchen zeigen sich, Irritationen nehmen zu.



Das Ende der Trockenzeit

Genug trinken ist eine Möglichkeit, den Durst der Haut zu stillen. Eine zweite ist Hautpflege, die mit pflanzlichen Extrakten und bewährten Wirkstoffen (Glyzerin, Urea, Aloe vera, Thermalwasser) Feuchtigkeit in die Haut bringt.

Im Trend liegen derzeit Produkte mit Hyaluronsäure, eine Substanz, die in der Feuchtigkeitspflege eine lange Tradition hat. Hyaluronsäure wird vom Körper selbst hergestellt und besteht aus langen Ketten von Zuckermolekülen, die das 6000-Fache ihres Gewichts binden können. Weil das sehr große Moleküle sind, die nur auf der Oberfläche wirken, werden in den Cremes, Gelen, Lotionen und Seren verschiedene Formen von Hyaluronsäure (kurzkettige und langkettige) kombiniert. Auch, damit sie Wasser in allen Hautschichten binden.

Feuchtigkeitspflege gibt es für jeden Hauttyp. Im Idealfall sollte die Feuchtigkeitspflege auch auf die Jahreszeiten abgestimmt werden. Im Sommer reicht oft ein leichtes Fluid oder ein Gel. Im Herbst und Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit geringer wird und der Haut durch Heizen zusätzlich Feuchtigkeit entzogen wird, sie gleichzeitig aber wegen der sinkenden Temperaturen die Produktion von Hauttalg nach und nach drosselt, sollten Pflegecremes nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Lipide enthalten.