Frischer Wind am Leithaberg

Der Leithaberg DAC gilt als profilierter Herkunftswein: Vor allem das unverwechselbare Terroir drückt ihm seinen ganz eigenen Stempel auf. Daneben bereichert die neue Winzergeneration das Gebiet.

Michael Pasler und sein Bruder Johannes gehören zur dynamischen Nachwuchs-Winzergarde am Leithaberg. Sie und ihre jungen Winzerkollegen sorgen mit neuen Ideen für Spannung. Gleichzeitig ist ihre Arbeit geprägt von großer Demut im Umgang mit der Natur. Rund 50 Kilometer südöstlich von Wien liegt das Naturjuwel Leithagebirge. Die bewaldeten Bergrücken erinnern aus der Vogelperspektive betrachtet an einen vom Grün der Landschaft eingefassten Edelstein. Die Weinbauorte, die zur DAC Region Leithaberg gehören, ziehen sich wie Perlen den Neusiedler See entlang.