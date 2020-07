Funsport für Groß und Klein

Auf Mountaincarts oder Riesenrollern geht's flott vom Berg ins Tal. Ein Motorik- und E-Trial-Parcours sowie ein Bergspielplatz runden das Actionangebot ab - ein Spaß für die ganze Familie!

Rasante Geländekarts

Zwischen der Berg- und der Mittelstation der Smaragdbahn Bramberg lockt ein cooles Sommererlebnis Abenteurer jedes Alters an: Auf geländegängigen dreirädrigen Karts und Monsterrollern geht es auf einer vier Kilometer langen, kurvenreichen Mountaincart-Strecke zur Mittelstation auf 1624 Metern Seehöhe. Es stehen über 75 Mountaincarts in vier verschiedenen Größen (S, M, L, XL) bereit. Die Geräte werden bei der Mittelstation durch unser Personal in die Kabinen verladen und wieder auf den Berg transportiert. So entstehen selbst an stark frequentierten Tagen keine bzw. nur geringe Wartezeiten. Die Strecke ist noch bis 13. September 2020 geöffnet (Öffnungszeiten der Smaragdbahn beachten). Kleinkinder unter vier Jahren dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit den Mountaincarts fahren. Kinder zwischen vier und neun Jahren können gemeinsam mit einem Erwachsenen fahren. Ab zehn Jahren und einer Mindestgröße von 150 Zentimetern dürfen Kinder selber ein Mountaincart lenken - in Anwesenheit einer volljährigen Aufsichtsperson. Es besteht Helmpflicht; ein Helm ist leihweise im Tarif enthalten. Anzüge können gegen eine geringe Gebühr geliehen werden.

www.wildkogel-arena.at

Auch in der Region Hochwurzen-Schladming-Dachstein können Urlauber oder Tagesgäste dieses Funsportgerät testen - hier heißen die Fahrzeuge Mountain Gokarts. Die breiten Reifen und die guten Scheibenbremsen sorgen bereits auf den ersten Metern für ein gutes Gefühl von Sicherheit. Durch den Stoßdämpfer hält das Vorderrad immer guten Bodenkontakt und bietet auch Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten. Der sehr komfortable Sitz mit ergonomischer Sitzposition sorgt für ungetrübten Fahrspaß. Die spektakuläre Fahrt mit dem Mountain Gokart führt entlang der Hochwurzenstraße durch eine wunderschöne Naturlandschaft.

www.mountain-gokart.at

Monsterroller am Semmering



SN/zauberberg semmering Monsterrollerfahren am Zauberberg Semmering.

Monsterrollerfahren am Semmering - das ist Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein! Als besonderes Schmankerl für die ganze Familie und Bikepark-Einsteiger bietet der Zauberberg das ultimative Monsterrollererlebnis. Robuste Monsterroller, die mit Scheibenbremsen und Ballon-Stollenreifen ausgestattet sind, stehen in zwei Größen für Kinder und Erwachsene zur Verfügung. Helme liegen an der Bergstation der Zauberberg-Kabinenbahn bereit. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Ein Tipp: Handschuhe mitbringen! Ausgehend von der Bergstation führt die großzügig gestaltete Rollerbahn mit Wiesenkurven, Ziehwegen, lustigen Steilkurven sowie Wippen und Wellen den Berg hinunter zur Talstation der Zauberberg-Kabinenbahn. Bei allen Hindernissen besteht die Möglichkeit, eine einfache Umfahrung zu wählen. Kinder ab acht Jahren dürfen die Monsterroller nutzen. Aufgrund der fahrtechnischen Anforderungen und des Zustandes der Monsterrollerstrecke bei verschiedensten Witterungslagen wird jedoch eine Nutzung für Kinder ab zwölf Jahren empfohlen.

semmering.com

Funsportstation im Zillertal



SN/mayrhofner bergbahnen Motorik-Parcours im Zillertal.

Umgeben von der faszinierenden Bergwelt im Zillertal bietet die Funsportstation am Penken in Mayrhofen großen und kleinen Actionliebhabern sportliche Erfahrungen, die sie nicht jeden Tag erleben: Auf zwei verschiedenen Bergrollertouren kann der Berg rollend erkundet werden. Der Motorik-Parcours sorgt bei allen Altersklassen für gute Laune - zwölf Stationen gilt es dabei mit viel Geschick und Balancegefühl zu überwinden. Ein weiteres Highlight ist der E-Trial-Parcours: Hier zeigt sich schnell, wer Geschick, Koordinationsfähigkeit und starke Nerven besitzt! Ein idyllischer Bergspielplatz mit Schaukeln, einem Kletterturm, einer Rutsche sowie einem Wasserspielplatz rundet das Angebot der Funsportstation Penken ab und sorgt auch bei den ganz kleinen Gästen für viel Spaß und Unterhaltung. Achtung: Die Funballz können im Sommer 2020 aufgrund der aktuellen Coronasituation leider nicht genutzt werden.

www.mayrhofner-bergbahnen.com

Quelle: SN