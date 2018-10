Gestalten mit Pflanzen

Pflanzen können das Raumklima verändern oder als Staubfänger agieren. In vielen Fällen jedoch werden Pflanzen als beliebtes Gestaltungselement in Innenräumen eingesetzt.

Grüne Mitbewohner sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Neben positiven Auswirkungen auf die Psyche ("Grün beruhigt") leisten sie auch Beachtliches für ein positives Raumklima. Dass Pflanzen Wasser verdunsten und dadurch für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in unseren oft staubtrockenen Räumen sorgen, dürfte allgemein bekannt sein. Dazu betätigen sie sich als Staubfänger und reichern die Luft mit Sauerstoff an. Die Sorge, dass Grünpflanzen, die im Schlafzimmer stehen, einem nachts den Sauerstoff "wegatmen", braucht man nicht haben. Ja, Pflanzen verbrauchen in der Nacht Sauerstoff. Aber sie verbrauchen wesentlich weniger, als sie tagsüber produzieren. Sonst würde sich unser Weltgefüge ja nicht ausgehen. Die Sauerstoffbilanz einer (Schlaf-)Zimmerpflanze ist also auf jeden Fall positiv.

Einige Grünpflanzen, wie z. B. die Efeutute (Epipremnum) betätigen sich darüber hinaus als fleißige Schadstofffilter. Besonders Kohlenmonoxid, Benzol und Formaldehyd vermag die Efeutute, genauso wie die Grünlilie (Chlorophytum), aus der Luft zu filtern. Weitere gute Schadstofffilter sind das Einblatt (Spathiphyllum), für Raucher empfiehlt sich die Fingeraralie (Schefflera), sie filtert Nikotin. Der Gummibaum (Ficus) befreit uns von Ammoniak, Xylol und Toluol.

Neben all diesen positiven Aspekten für Raumklima und Wohlbefinden werden Pflanzen zunehmend als gestalterisches Element eingesetzt. In größeren Räumen fungieren sie als Raumteiler oder lebende Skulptur. Hier werden gerne Pflanzen wie der Elefantenfuß (Beaucarnea), Bogenhanf (Sansevieria) oder Bleistiftkaktus (Euphorbia tirucalli) verwendet, deren reduzierte Optik gut zu modern eingerichteten Räumen passt. Hier ist auch die Wahl eines passenden Pflanzgefäßes wichtig: Als Raumteiler verwendet, passt man den Stil der Pflanzgefäße eher der Einrichtung an. Soll die Pflanze ein Hingucker sein, darf auch der Topf auffallen, mitunter mittels poppiger Farben oder eingebauter Beleuchtung. So kann man seine Pflanzen abends bestens in Szene setzen. Viele Indoorgefäße können mit dichten Wannen und Wasserstandanzeiger bestückt werden: Systeme, die das Bewässern vereinfachen und auch einige Tage Abwesenheit erlauben.

Wer es üppig grün liebt und mit reduziertem Erscheinungsbild wenig anfangen kann, dem seien Dschungelpflanzen wie das Fensterblatt (Monstera), großblättrige Dieffenbachien, die für Drachenbäume ganz untypisch aussehende Dracaena surculosa oder der Tüpfelfarn (Phlebodium) ans Herz gelegt. Mit zunehmendem Wachstum nehmen sie ausladende Formen an. Beim Wort "Farn" schrillen bei so manchem Pflanzenfreund die Alarmglocken: Der weitverbreitete Schwertfarn ist als ständiger Blättchenwerfer bekannt, doch der Tüpfelfarn hat blaugrün bereifte ganzrandige Blätter, die er schön bei sich behält. Eine Pflanze, die beiden Stilrichtungen gerecht wird und die zudem noch für Reichtum sorgt, ist der Geldbaum, auch Dickblatt genannt. Crassula, wie die Wunderpflanze botanisch heißt, wächst langsam, aber unbeirrbar und kann sich im Laufe der Jahre zu großen Exemplaren mit knorrigen Stämmen auswachsen. Sie kommt mit einem Minimum an Zuwendung aus.

Für alle Pflanzen aber gilt: Sie brauchen Licht! Und mitten im Raum ist, selbst wenn die Fenster bis zum Boden reichen, zu wenig Licht. Will man dort dauerhaft eine Pflanze positionieren, montiert man eine Tageslichtlampe. Sie stellt nicht nur den Pflanzen vor allem im Winter eine entsprechende Anzahl Lux zur Verfügung, sondern wirkt auch als Stimmungsaufheller für die menschlichen Mitbewohner der Zimmerpflanzen.

