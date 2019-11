Glanzvolles Finale für Haare & Make-up

Eleganz und Glamour geben zum Jahresende und in der Ballsaison bei Make-up und Haaren den Ton an.

Silvesterfeste und Bälle sind wunderbare Gelegenheiten, den Alltag, wenn auch nur für ein paar Stunden, für einen Abend, hinter sich zu lassen. Dann übernehmen Eleganz und Glamour die Führung - souverän, versteht sich. Mittel zum Zweck sind einerseits die so genannten Holiday-Looks großer Make-up-Marken, bei denen das Gesicht nicht nur schön, sondern außergewöhnlich, festlich und strahlend aussieht. Mittel zum Zweck sind zudem raffinierte Frisuren, die einem Look nicht nur den passenden Rahmen geben, sondern ihn in ein Gesamtkunstwerk verwandeln.



Das Gesicht: Was für eine Erscheinung!

Lucia Pica, Global Creative Makeup und Color Designer von Chanel, fand für den aktuellen Holiday-Look Inspiration in Coco Chanels Schwäche für Ornamente, die auch etliche Produkte der Kollektion zieren. Pica verordnet für die festliche Zeit dramatische Smokey Eyes und hochglänzende Lippen sowie einen pfirsichfarbenen, engelsgleichen, um nicht zu sagen: himmlischen Teint als spannenden Kontrast zwischen luxuriösem Überfluss und raffiniertem Minimalismus. "Die Frau, die diese Kollektion trägt, ist für mich durch und durch Chanel", sagt sie. "Sie strebt nach zeitlosem Purismus, denkt aber auch groß, glamourös, modern und liebt den Luxus." Zur Auswahl stehen lebhafte Rottöne aus der limitierten "Rouge Allure"-Kollektion mit goldenen Kanten, der geprägte Highlighter "Éclat Magnetique de Chanel" sowie Nagellack in Kastanienbraun oder schwarz schimmerndem Khaki.

Nicht ganz so dezent sieht Peter Philips für Dior das Ende des Jahres. Er ließ sich für die "Happy 2020"-Kollektion von einem Feuerwerk inspirieren. Entsprechend dynamisch sind die Farben der beiden "5 Couleurs"-Paletten für die Augen, "Celebrate in Gold" und "Party in Colours". Die Lippen tragen wahlweise strahlendes Rot, Alt- oder Korallenrosa sowie Malve, die Nägel schimmerndes Rosa, Violett und intensives Rot. Für alle, die noch mehr Glitzer auf den Fingern brauchen, gibt es den Top Coat "Fireworks".

Für den Holiday-Look 2019 inspiriert sich YSL Beauté am traditionellen Sternen-Motiv, die Kollektion heißt folgerichtig "High on Stars". Tom Pecheux, Global Beauty Director von YSL Beauté, vereint hier emblematische Lippenstift- und Lidschattenfarben mit einigen Neuheiten. Der Lippenstift "Rouge Pur Couture" präsentiert sich etwa für den Holiday Look nicht nur im Sternenkleid, sondern auch in vier neuen Farben (dunkles Burgunder-Rot, Kupfergold, Purpur/Pflaume und Burgunder/Pflaume). Der Teint ist matt und frisch. Und weil kein Holiday-Look ohne Make-up-Palette sein darf, hat Tom Pecheux natürlich auch eine kreiert. Sie enthält zwei Puder-Highlighter (perliges Beige, schimmernden Roségold), ein Cremerouge in Rosé und vier Puderlidschatten (funkelndes Mitternachtsblau, irisierendes Mauve, glitzerndes Purpur und Silber).

"Goldenland Collection" nennt Guerlain seinen Holiday-Look. Die Kollektion umfasst unter anderem eine Eyeshadow Palette mit 10 matten und schimmernden Lidschatten in warmen Tönen, verpackt in einem eleganten, goldenen Etui. Ein Klassiker, der für diese Kollektion quasi neu erfunden wurde, ist der "Météorites"-Puder, der mit seiner warmen, zarten Leuchtkraft die Haut erstrahlen lässt. Auf die Lippen kommt "Rouge G" in "Matte Burgundi Red", "Metallic Nude Copper" und "Satin Cold Pink".

Lancôme präsentiert eine limitierte Holiday-Collection mit der "L'Absolu Rouge Lip Palette" als Starprodukt. Im verspiegelten Etui sind neben einem Lippenpinsel sieben Lippenfarben in Rosé- und Rottönen enthalten sowie zwei glitzernde Topcoats in Kupfer und softem Pink, die für ein schimmerndes Finish sorgen. Wer lieber klassische Lippenstifte mag, hat bei Lancôme die Wahl zwischen drei festlichen Rottönen.



Die Haare: Hoch damit!

Dass Frisuren dem Make-up fast den Rang ablaufen können und weit mehr sind als nur ein Accessoire, demonstriert die Kollektion "Spotlight" des Steinmetz-Bundy Privatsalons am Wiener Opernring (www.steinmetz-bundy.at). Haarstyling für festliche Anlässe und Bälle steht nämlich heuer ganz im Zeichen von Glamour, das Gebot der (nächtlich-mitternächtlichen) Stunde lautet: Hoch das Haar - Opulenz - ungewöhnliche Formen.

Bei Steinmetz-Bundy sind die Haarfarben von den unterschiedlichen Farben des Herbstes inspiriert: Weiche, warme Brauntöne und besonders sanfte Rot- und Kupfertöne stehen im Mittelpunkt. Das Haar ist schwungvoll und bewegt mit ausgefallenen Formen und viel Volumen und hat somit alles, was ein Eyecatcher braucht.

Inspiriert von den internationalen Fashion-Trends setzt Hannes Steinmetz mit "Spotlight" auf Eleganz mit künstlerischen Akzenten und besondere Glamour-Effekte. Das Jahr 2020 steht ja ganz im Zeichen des Glamours und die Modewelt präsentiert sich insgesamt großzügiger als in den Saisonen davor. "Dieser Trend beeinflusst unmittelbar auch das Styling der Haare", sagt Steinmetz. "Die Frisuren werden etwas größer, ausgefallener und opulenter getragen als bisher und haben eine ganz klare Funktion: Sie dienen beim Gesamtlook als Blickfang."