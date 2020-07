Go for it: Fly Tandem!

Der Koch lebt von der Rezeptur, der Kriminalist von den Spuren und eine Redakteurin von der Recherche. Bei Letzterer kann es dann auch sein, dass sie zum Zweck der Nachforschung einmal abheben muss. Ein Bericht über einen Tandemflug im ersten Versuch.

Wie es sich anfühlen mag, hoch oben in der Luft zu schweben, habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich die Gleitschirmpiloten am Himmel ihre Kreise ziehen sah. Wie würde diese Höhe wohl auf mich wirken? Würde sich tatsächlich auch bei mir ein Gefühl von Freiheit einstellen, oder wäre ich einzig von Panik und Angst ergriffen? Heute, an einem Mittwoch im Mai, werde ich es erfahren, denn der erste Tandem-Gleitschirmflug meines Lebens steht mir unmittelbar bevor. Mein Entschluss ist gefasst: Ich will es jetzt wissen. Der Salzburger Gaisberg erschien mir als - moderat hoher - Flugberg für diese Premiere passend. Und so habe ich schon vor ein paar Tagen mit dem Piloten meines Vertrauens einen Treffpunkt in Koppl-Guggenthal vereinbart.

Anfahrt per Gaisbergbus

Wolfgang Wimmer erscheint pünktlich um elf Uhr. Er schultert, während wir zum Gaisbergbus gehen, zwei riesige Pakete, in denen sich, wie er mir erklärt, Gleitschirm und Reserveschirm befinden. Planmäßig um 11.15 starten wir zusammen mit einer Gruppe von anderen flughungrigen Paragleitern mit dem Bus in Richtung Gaisbergspitze. Der Andrang ist heute offenbar besonders groß. "Kein Wunder", meint Wolfgang, "es herrschen perfekte Bedingungen, eine super Thermik." Er strahlt mich an: "Das wird ein toller Flug." Das freut mich natürlich, denn der Mann muss es schließlich wissen. Seit 14 Jahren betreibt er ein professionelles Tandemflug-Unternehmen in Salzburg. Unter anderem werden hier sogar Flüge für Rollstuhlfahrer angeboten. Bis man eine Fluglizenz als Tandempilot erhalte, erzählt mir der Profi, seien Tausende Flugstunden zu absolvieren. Erst nach einer dreijährigen, sehr strengen Ausbildung und unzähligen Übungsflügen dürfe schließlich mit Passagieren an den Start gegangen werden. All das klingt zwar sehr beruhigend, über die möglichen Gefahren will ich trotzdem noch mehr wissen. Meine Existenz hängt demnächst schließlich nur an ein paar Schnüren. "Wie ist das mit den gefährlichen Luftlöchern?", frage ich, während der Bus um die Kurven der Gaisbergstraße rattert. Wolfgang lacht nur. "Die existieren ebenso wenig, wie es Löcher im Wasser gibt", klärt er mich auf. Der Begriff beschreibe eher ein Gefühl, sagt er, das sich einstelle, wenn man von einer steigenden Luftmasse in eine sinkende fliege. Auch sämtliche andere Bedenken kann er ausräumen: "Ein Paragleiter ist eines der sichersten Fluggeräte überhaupt. Es gibt so gut wie keine dokumentierten Unfälle, die auf ein Materialversagen zurückzuführen sind."

Start und Flug

Die Gaisbergspitze ist erreicht. Zusammen mit den anderen Gleitschirmfliegern verlassen wir den Bus und positionieren uns am Startplatz, wo schon geschäftiges Treiben herrscht. Links und rechts von uns bevölkern Schaulustige und Piloten die Startfläche, während Wolfgang die unzähligen bunten Schnüre, die mit seinem rot-weißen Gleitschirm verbunden sind, entwirrt und über der Wiese ausbreitet. Diese knapp 35 Quadratmeter Stoff werden uns nun gleich durch die Lüfte tragen - ein komisches Gefühl trotz aller Sicherheit und vollsten Vertrauens in meinen Piloten. Während ich in meinen Gurt steige und meinen Helm aufsetze (auch ein Mundschutz ist während des Flugs noch obligat), erhalte ich die letzten Instruktionen. Zwei Karabiner werden noch verschraubt und von da an geht alles sehr schnell. "Bereit?", fragt Wolfgang, ich nicke, und dann geht es los. Vor uns liegen etwa 20 Meter grüne Wiese, und wir beginnen zu laufen. Während wir starten, beginnt sich über uns raschelnd der Schirm aufzublähen, und ich spüre, wie ich sanft nach oben gezogen werde und sich der Boden unter mir verliert. Das ist es nun: Ich fliege, nein, viel besser - ich schwebe in der Luft!

In wunderbarer Sanftheit gleiten wir von der Gaisbergspitze über die Baumwipfel hinaus, während die Kluft zum Boden immer größer wird. Ich bin überraschend entspannt und fühle mich, als hätte jemand den Schalter für eine Zeitlupe umgelegt. Hier oben ist man wirklich allem Irdischen entrückt: ein Gefühl, als würde man sich in einem 3D -Film befinden. Wolfgang freut sich indes über die gute Thermik, die es heute zulässt, dass wir noch höher aufsteigen können. Und so gleitet unser bunter Schirm zunächst tiefer über dunkle Bäume, geschwungene Waldwege und Wiesen, bevor wir mit dem Aufwind wieder hinauf zur Spitze und über unseren Startplatz hinweggleiten. Allein schon der Aussicht wegen sollte man so einen Flug einfach machen. Der unverstellte 360-Grad-Blick auf die traumhafte Salzburger Gebirgskulisse rechtfertigt jedenfalls ein bisschen Angst. Fliegen ist, so mein Zwischenresümee, mit absolut nichts zu vergleichen, das ich jemals zuvor erlebt habe, und wirklich unbeschreiblich schön.

Wir drehen noch ein paar Runden und fliegen jetzt auf den Nockstein zu, weit unten im Tal sieht man das verfallende Brauereigebäude von Guggenthal. Noch einmal lassen wir uns von einer warmen Windschicht nach oben treiben und gleiten noch einige Minuten, bevor es dann endgültig nach unten geht. Jetzt muss der Pilot jene Luftschichten "erwischen", die uns wieder nach unten bringen, und der Thermik ausweichen. Stück für Stück sinken wir ab und verlieren jetzt zunehmend an Höhe. Ein paar Minuten später befinden wir uns auch schon im Landeanflug. Es sind noch zehn, dann fünf Meter, und schon landen wir wieder sanft auf der Wiese in Guggenthal. Ich bin noch immer euphorisiert und danke meinem Piloten, der sich in der Luft als Alleinunterhalter, Psychologe und Fotograf bestens bewährt hat.

Mein Fazit: Es war großartig. Jederzeit wieder!

Mehr Infos:

www.flytandem.at

Quelle: SN