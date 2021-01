Helfer statt Influencer: Google Suchverlauf 2020

Hummer, Gemüsegärten und Hollundersirup haben uns 2020 besonders beschäftigt - doch unser Interesse geht dann doch noch etwas weiter über den Tellerrand hinaus. Wonach hat Österreich und die Welt in diesem herausfordernden Jahr häufiger auf Google gesucht denn jemals zuvor? Wir haben einen Blick in den Suchverlauf der ganzen Welt geworfen und teils Überraschendes gefunden.

Im letzten Jahren hatten viele endlich die Zeit, die eigene Wohnung bis auf den letzten Winkel kennenzulernen. Kein feuchter Fleck, kein Sprung in der Fensterscheibe, kein Kratzer am Tischbein oder am Boden blieb verborgen. Das Corona die Suchanfragen 2020 dominiert, ist kein Wunder. Doch daneben hat es viele spannende und überraschende Entwicklungen weltweit und in Österreich gegeben.

Danach hat die Welt 2020 auf Google gesucht

Wer hat im letzten Jahr nicht nach Freizeitaktivitäten abseits des Üblichen gesucht? Die Kinos waren geschlossen, auch Museen, Theater, Kletterhallen und Co. mussten an vielen Monaten des Vorjahres ihre Türen geschlossen halten. Also was tun? Alternativvorschläge für Groß und Klein waren im Vorjahr besonders hoch im Kurs.

einen Gemüsegarten anlegen wurde 2020 doppelt so häufig gesucht wie 2019

rangiert bei den weltweiten Suchanfragen ganz weit vorne. In der Ruhe liegt die Kraft: Meditation gilt als besonders wichtiger Begriff des letzten Jahres.

SN/unsplash Neue Wege der Kommunikation: Doch was hat das mit einem Hummer zu tun?

Welcher Tag ist heute?

Neben Ideen gegen Langeweile, haben sich die Menschen unter anderem mit diesen Themen überdurchschnittlich stark auseinandergesetzt:

wurde im Vorjahr häufiger gesucht als jemals zuvor Kommunikation musste neu gedacht werden - beruflich und privat. Persönliche Treffen wurden durch Videokonferenzen ersetzt. Führungskräfte und Teams mussten neue Wege der Zusammenarbeit und Leitung finden. Vielleicht erreichte die Frage Wie sprechen Hummer? deswegen einen absoluten Spitzenwert im Bereich Kommunikation.

SN/pexels Die Helden des Jahres nehmen Einfluss auf aktuelle Berufswünsche.

Helfer statt Influencer werden

Im Jahr 2020 standen besonders jene Personen im Fokus, die einen sogenannten systemrelevante Beruf ausüben. Darunter fallen einige Berufsgruppen, denen vor der Krise wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das betrifft unter anderem Jobs in öffentlichen Einrichtungen und Behörden, in Schulen und Kindergärten, im Gesundheitsbereich, in der Lebensmittelversorgung sowie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und in der öffentlichen Infrastruktur.

Häufigster Berufswunsch 2020 weltweit Pflegekraft

Lehrer werden wurde weltweit mehr denn je gesucht

wurde weltweit mehr denn je gesucht Helfer werden wurde 2020 öfter gesucht als Influencer werden

Die Daten sind im Jahresrückblick 2020 auf trends.google.at einsehbar.

Suchanfragen Österreich 2020

In Österreich ist der Suchbegriff des Jahres (wenig überraschend): Corona. Besonders das Kochen war wohl oder übel ein Thema in jedem Haushalt. Die ÖsterreicherInnen suchten besonders Unterstützung im Bereich Brot backen und Rezepte für Holundersirup sowie faschierte Laibchen. Mahlzeit!

Besonders spannend fallen auch die Wie-Fragen der ÖsterreicherInnen aus. Denn gleich nach dem Dauerbrenner Wie viele Einwohner hat Österreich? rangiert auf Platz zwei Wie heißt das Königreich von Rapunzel? Gründe dafür lassen sich nur erahnen, denn ob sich das Jahr 2020 für viele ÖsterreicherInnen wie ein ewiger Schlaf anfühlte oder ob die alten Disney-Filme während des Lockdowns wieder rausgekramt wurden, steht in den Sternen.



