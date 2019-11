Herbst- und Wintermode besinnt sich wieder auf Tradition und Werte

Eines kann man der Mode wirklich nicht vorwerfen: Nämlich, dass sie zu wenig abwechslungsreich wäre. Nach diversen, nicht immer erbaulichen Ausflügen in die hohe Kunst des Banalen bzw. des absichtlich Hässlichen kommt nun die Kehrtwendung: Die Mode entdeckt die Klassik neu.

Designer können, müssen einem aber nicht leidtun: Die Kundschaft immer wieder mit Neuem zu begeistern ist nicht leicht. Weil die Kundschaft ja seit Längerem schon keine homogene Masse mit homogenem Geschmack mehr ist, sondern aus unendlich vielen kleinen Teilmengen mit unterschiedlichsten Erwartungen besteht, die befriedigt werden wollen. Kann das auf Dauer gut gehen? Nicht wirklich. Der beste Beweis dafür ist die Mode für Herbst und Winter 2019/2020, die sich wieder auf handwerkliche Tradition und Werte besinnt.

Das Comeback des Chic

Wer mit Streetwear- und Athleisure-Looks, die den letzten Jahren ihren Stempel aufgedrückt haben, nicht viel anfangen konnte, hat nun umso mehr Grund zur Freude. Denn: Man zieht sich wieder richtig an. Die Damenmode bedient sich dafür ganz ungeniert in den Kleiderschränken der Männer und verpasst den Stoffen und Farben der klassischen Männermode eine gute Portion weiblichen Esprit. Auch das hat, man denke an Coco Chanel, die Tweed in der Damenmode, und Yves Saint Laurent, der den Smoking für Frauen salonfähig machte, Tradition. Mäntel, Jacken, Blazer, Hosenanzüge - alles sieht derzeit aus wie vom Schneider gemacht, vom Herrenschneider selbstverständlich. Die Schnittführung ist klarer, die Looks präsentieren sich strukturiert, reduziert und herrlich souverän.

Die neuen Lieblinge

Blazer sind die neuen Darlings der Mode. Die Schultern - ein kleiner Gruß aus den 1980er-Jahren - sind breit und markant, die Silhouetten lang. Je nach Material - es werden nicht nur Wollstoffe, sondern auch Breitcord und Jersey verarbeitet - wirken sie formell oder leger. Und: Wo ein Blazer auftaucht, ist der Hosenanzug nicht weit. Auch er ist ein neu entdeckter Liebling, den man unbedingt haben sollte. Anders als bisher gewohnt sind die neuen Hosen zu den Blazern ausgestellt, verkürzt oder extraweit. Kombiniert wird mit femininen Seidenblusen, klassischen Hemdblusen oder mit Teilen aus Grobstrick. Hauptsache, die Gesamtwirkung ist unangestrengt. Ein Blazer lässt sich natürlich auch mit einem Rock kombinieren, der vor allem in mittlerer Länge als Trendstück gilt. Für Aufsehen sorgen bei ihm auch die Schnitte - vom Faltenrock über den Wickelrock bis zu Plissees - mit zum Teil asymmetrischen Säumen und natürlich die Materialien, deren Bandbreite von Wolle über Chiffon bis hin zu Leder reicht.

Strick, klassisch als Pullover mit V-Ausschnitt oder mit Rollkragen, als Cardigan in Überlänge, gefertigt aus feinen Qualitäten oder als Oversized-Pullover aus weichen, voluminösen Garnen, hat natürlich in der kalten Jahreszeit seinen großen Auftritt. Und erweist sich bei Hosen und Röcken als genialer Partner. Strickjacken in Überlänge vertragen sich übrigens auch bestens mit Kleidern, die wie die Röcke in Midi- und Maxilänge Trend sind. Darüber trägt man Mäntel, die zu den Schlüsselelementen der Saison zählen und sich entsprechend vielfältig präsentieren. Ein- und Zweireiher aus feinem Tuch, Trenchcoats aus Wolle und Kaschmir, lockere, lässig zu tragende Hüllenmäntel. Und als Kontrapunkt Mäntel und Jacken mit überschnittenen Schultern, überlangen Ärmeln, übergroßem Volumen. Wenn sich alles zu groß, zu lang oder zu weit anfühlt, ist es genau richtig.

Drunter und drüber geht es auch bei den Stoffen. Seide und Satin sowie fließender Jersey sind für Blusen und Shirts reserviert, feiner und grober Strick für Pullover und Jacken. Hosen sind in edlen Wollstoffen zu haben, aber auch in robustem Cord. Wintertauglich sind zudem Leder, Fake Fur, Samt und Hightech-Stoffe für federleichte Daunenjacken.

Die Wunderwelt der Farben

Die Natur macht es eindrucksvoll vor, die Mode macht es nach. Nun dominieren Braun und Grün, und zwar in allen möglichen Nuancen, sowie Cognac, Honig, Curry, Zimt, helles Gelb und dunkles Lila. Teil der aktuellen Palette sind zudem neutrale Farben wie Weiß, Ecru, Beige, Grau, Sand, die sich wunderbar mit pudrigem Rosé, Flieder und Himmelblau kombinieren lassen. Ebenfalls nicht fehlen dürfen Schwarz, Blau in unterschiedlichsten Schattierungen und Petrol. Als Ausreißer - und als Megatrend, vor allem, wenn sie von Kopf bis Fuß getragen werden - gelten klares Rot, leuchtendes Orange, kräftiges Blau, Neongrün und sattes Gelb, gerne auch mit Metallic- oder Glanzeffekten. Wenn schon auffallen, dann richtig! Einfärbig bedeutet allerdings nicht eintönig, monochrom ist immer stilvoll und, vorausgesetzt, man traut sich, tragbar.

Karo ist bei Mustern Trumpf

An Hahnentritt, Glencheck und allen anderen Arten von typisch schottischen und englischen Karos sowie an Pepita oder Fischgrät kommt niemand, der sich zeitgemäß kleiden will, herum. Anders als in der traditionellen Herrenmode sind die Muster aber nicht nur dezent klein, sondern auch groß und sie beschränken sich nicht auf Schwarz und Weiß, sie heißen auch andere Farben willkommen. Neben dem Clan der Karos wartet die große Familie der Prints. Tiermotive (Leopard, Schlange) stehen nach wie vor hoch im Kurs, ebenso Blumenmotive, die auch gestickt werden können. Werden Animalprints mit Karos kombiniert oder unterschiedliche Karos miteinander, gilt das als sehr angesagt. Logo- und Grafikprints haben seit jeher eine große Fangemeinde und dürfen schon deshalb nicht fehlen.