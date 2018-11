Herbstgeschnatter

St. Martin sei Dank - der Pannonische Herbst kann beginnen.

Der Pannonische Herbst zieht ins Land. Das Laub ist schütter geworden, das Weinlaub dunkelrot, die Zugvögel sind längst dahin und das Schilf wiegt sich im Herbstwind. Und der erzählt von den Veranstaltungsreihen Wein im Herbst und dem Martiniloben!

Wenn der Most schon in den Fässern brodelt und der junge Wein schon zu ahnen ist, dann ist eine gute Zeit, um ins Burgenland und an die Gestade des Neusiedler Sees zu kommen. Jetzt, wenn die Ernte eingefahren ist, haben auch die Bauern und die Winzer Zeit zum Plaudern, zum Verkosten, zum Feiern. Kulinarisch geht es in diesen Tagen ohnehin hoch her.

Mit den Tagen des Martinilobens strebt der Pannonische Herbst rund um den größten Steppensee des Landes seinem Höhepunkt zu. Zu Ehren des heiligen Martin, immerhin Schutzpatron des Burgenlandes, geht ein buntes Treiben - kulturell wie kulinarisch - los. Das Martiniloben stellt eine über lange Zeit überlieferte Tradition in der Region dar. Früher gingen die Weinbauern am 11. November von Keller zu Keller, um die jungen Weine der eingebrachten Ernte zu verkosten, sie zu beurteilen und zu benennen. War der junge Wein reif, wurde er getauft und offiziell zum Wein erklärt. Aus diesem alten Winzerbrauch hat sich in den Weinbaugemeinden rund um den Neusiedler See in den letzten Jahren ein Festreigen um das Martiniloben entwickelt. Gemeinsam mit den meist zahlreichen Gästen geht's dann in die Keller, zu Weinsegnung, Verkostung und kulinarischen Schmankerln. Kulturell begleitet wird das Martiniloben von Kunstausstellungen sowie Führungen und Exkursionen.

Gegen einen Unkostenbeitrag erhalten die Besucher der "Tage der offenen Kellertür" im jeweiligen Ort einen Button, Korken oder ein Kostglas, um die Tropfen stilgerecht verkosten zu können. Neben dem Wein wird auch Feines aus der burgenländischen Küche, nicht zuletzt das knusprige Martinigansl, geboten.

Das Federvieh, das seinen Verrat am heiligen Martin jedes Jahr wohl bereut, kommt hier nicht nur in der klassischen Variante mit Knödel und Rotkraut auf den Tisch, sondern findet sich in allen erdenklichen Variationen auf den Speisekarten der Gastronomen wieder.

Info: www.neusiedlersee.com