Hindernisse spielerisch überwinden

Parkour ist die schnelle und effiziente Kunst der Hindernisüberwindung. Chris Bacher vom Verein ONEMOVE erklärt, wie es Anfängern durch diese Bewegungsform gelingt, ein neues Gefühl für ihren Körper zu entwickeln.

Über zehn Jahre war Chris Bacher als Freestyle-Rollerblader aktiv, bevor ein Film sein Leben veränderte: In "Ghettogangz - Die Hölle vor Paris" kam Bacher das erste Mal mit Parkour in Berührung. Darin jagen David Belle, Mitbegründer des Parkour, und einige andere Darsteller zu Fuß durch die Vororte von Paris und begeistern das Publikum mit unglaublichen akrobatischen Einlagen. Bei Parkour geht es darum, die Stadt als große Hindernisstrecke mit den einfachsten Mitteln wie Sprüngen und Kletterbewegungen zu durchqueren. Bacher war sofort fasziniert von dieser speziellen Form der Fortbewegung und fand in Salzburg vier Personen, mit denen er regelmäßig Parkour ausübte. "Ich war nach kurzer Zeit schon einer von den Leuten, die am meisten trainieren und sich verbessern wollten", erzählt der Parkour- und Bewegungscoach. Das war vor zwölf Jahren. 2013 gründete er dann den Verein ONEMOVE, der mittlerweile über 300 Mitglieder zählt. Bacher ließ sich auch zum Bewegungstrainer ausbilden und bietet mit seinem Team verschiedene Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis an. "Die Leute kommen entweder, um fit zu sein und sich schnell zu bewegen, um in der Gruppe zu trainieren oder um Saltos zu lernen." Während es beim Parkour eher darum geht, effizient von A nach B zu kommen, steht beim Freerunning das kreative Ausleben im Mittelpunkt.

Sicherheit hat Priorität

Neugierde und Mut, etwas Neues auszuprobieren - das sind zwei wichtige Punkte, um beim Parkour Fortschritte zu machen. Vom Alter her gibt es kaum Grenzen: Bacher bietet sogar in Krabbelgruppen "Workshops" an und trainiert mit Jugendlichen und Erwachsenen. "Die Jugendlichen wollen vor allem Saltos ausprobieren, die Erwachsenen wollen ihre Beweglichkeit testen und vor allem ein gutes Körpergefühl entwickeln", sagt Bacher. Die Einheiten gestalten sich folgendermaßen: Nach einer kurzen Begrüßung im Kreis wird zehn Minuten aufgewärmt, danach finden sich die Teilnehmer in Gruppen zusammen und machen spezifische Parkourübungen. Am Ende der Einheit gibt es eine kurze Besprechung, wo auch die Wünsche für das nächste Training diskutiert werden. Entscheidend ist die Sicherheit: "Erst wenn jemand körperlich fit ist, ist an einen Salto auf hartem Boden im Freien zu denken."

Training in Kleingruppen

Aufgrund der Coronaviruspandemie wird derzeit nur in kleinen Gruppen trainiert - und das meist im Freien. Normalerweise wird auch in der Halle - mit Kästen und Matten - geübt. Dafür steht den Teilnehmern ein zusätzlicher Trainer zur Verfügung. In den zweieinhalb Monaten, in denen nicht trainiert werden konnte, setzte Bacher auf Onlinetrainings, die ebenfalls gut angenommen wurden. Hotspots in Salzburg sind das Unipark-Gelände, der Dr.-Hans-Lechner-Park, Lehener Park und auf dem Mirabellplatz (hinter der Kirche). Für die Ferien sind Sommercamps und Ferienbetreuungen geplant, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene neue Bewegungsformen ausprobieren können.

Mehr Infos:

www.onemove.at

Quelle: SN