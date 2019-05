H&M: Traumkleider von Giambattista Valli

Der schwedische Textilkette Hennes&Mauritz konnte Giambattista Valli für eine Kooperation, die ab Herbst in den Läden sein wird, gewinnen. Erste "Kostproben" gibt es aber jetzt schon online zu kaufen.

Das nennt man dann wohl einen "Coup": Der schwedische Textilriese Hennes & Mauritz hat Giambattista Valli für eine Designer-Kollektion gewinnen können. Das wurde bei der amfAR-Gala am 23. Mai in Cannes bekannt gegeben, bei der der Designer und H&M's Creative Advisor Ann-Sofie Johansson mit Stars wie Kendall Jenner, Chris Lee (Li Yuchun), Chiara Ferragni, H.E.R., Bianca Brandolini d'Adda und Ross Lynch über den roten Teppich gingen.

SN/h&m.com H&M x Giambattista Valli: Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was im November 2019 kommt.

Das Besondere: Die Stars trugen Modelle der limitierten Pre-Kollektion aus der Giambattista Valli x H&M Kooperation. Und diese Modelle werden ab 25. Mai in ausgewählten H&M Stores weltweit und online erhältlich sein. Die Hauptkollektion Giambattista Valli x H&M kommt weltweit am 7. November 2019 auf den Markt.

Valli ist gebürtiger Römer, lebt und arbeitet aber in Paris, wo er 2005 seine erste Prêt-à-Porter-Kollektion präsentierte. Für Giambattista Valli, der nicht nur Haute Couture-, sondern auch Ready-to-wear-Kollektionen und Accessoires designt, ist die Kollaboration mit H&M die erste dieser Art und auch eine zweite Premiere, bedeutet sie für ihn doch seinen ersten Ausflug in die Herrenmode. "Ich bin von dieser Zusammenarbeit begeistert - H&M gibt mir die Möglichkeit, meine Stilvision und meine Hommage an die Schönheit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ich möchte meine Liebe für Schönheit weitergeben und Teil der "schönen Augenblicke" von allen Menschen sein, um daran mitzuwirken, dass überall auf der Welt Liebesgeschichten entstehen", sagt der Designer in einer Aussendung.

"Er ist der unbestrittene Meister der Haute Couture mit einem großen Talent für unvergessliche Silhouetten. Indem wir unseren Kundinnen und Kunden diese unverwechselbaren Styles anbieten können, wird ein Traum wahr. Wir können es gar nicht abwarten, ihre Reaktionen auf diese schöne Kollektion zu erleben", sagt Ann-Sofie Johansson.

Quelle: SN