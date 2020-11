"Ich wollte mein eigenes Ding machen"

Torten, Pralinen, Müsli. Viktoria Fuschlberger hat sich vor gut einem Jahr mit ihrer "Viktoria Zuckerbäckerei" in die Selbstständigkeit gewagt.

Ein feiner, süßer Duft liegt in der Luft, als wir die Backstube von Viktoria Fuschlberger betreten. Die Ahnung jener Vorfreude kommt auf, die wir auch vom Kuchenbacken zu Hause kennen. Die junge Konditormeisterin ist gerade dabei, Pekannuss-Brownies zuzubereiten. Während wir uns mit Viktoria über ihren Werdegang, die süßen Vorlieben der Salzburger und den Konditorenberuf im Allgemeinen unterhalten, werden Eier aufgeschlagen, Pekannüsse gehackt und Schokolade geschmolzen. Im Hintergrund brummt monoton die große Rührmaschine, die die Eier mit dem Zucker vermengt, dazu tönt leise Musik aus dem Radio.

Sie sind 27 Jahre jung und seit Kurzem als Konditorin selbstständig. Wie kam es dazu?

Ja genau, seit Anfang November 2019 bin ich selbstständig. Gelernt habe ich beim Café Maier in Golling klassisch Konditorin. Dazu habe ich dann noch ein Lehrjahr zur Einzelhandelskauffrau gemacht. Danach bin ich gleich in die Gastronomie gegangen, wobei ich immer darauf geschaut habe, mir gute Häuser zu suchen, damit ich so viel wie möglich dazulerne. Das war mir immer ganz wichtig. Ich war zum Beispiel im Winterstellgut, auf Saison im Schloss Velden und in Sölden.

Was war der Reiz daran, sich schließlich selbstständig zu machen?

Eigentlich geht es darum, sich selbst zu verwirklichen, etwas Eigenes zu machen. Mich hat es immer schon interessiert, mein eigenes Ding zu machen. Wenn du in einem Hotel oder Restaurant in der Patisserie arbeitest, also wenn du für die Desserts zuständig bist, geht das eigentlich schon ganz gut, da kannst du schnell mal etwas ausprobieren. Von Eis über kalte oder warme Nachspeisen bis hin zu seiner Konsistenz: Ein Dessert zu kreieren ist unglaublich vielseitig. Dazu gibt es noch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Also die Patisserie als Teil meiner Konditorenausbildung möchte ich auf keinen Fall missen. Aber wirklich in die Tiefe gehen und dich ausprobieren, das kannst du erst in der Praxis, das habe ich dann auf meinen verschiedenen beruflichen Stationen gelernt.

Was gab letztlich den konkreten Ausschlag, sich eine eigene Backstube einzurichten?

Nach meiner Ausbildung habe ich auch gleich noch die Meisterprüfung gemacht, weil für mich immer schon klar war, dass ich mich irgendwann selbstständig machen will. Ich bin ja ursprünglich aus der Gaißau, da gab es von mir durchaus den einen oder anderen Gedanken, zu Hause auszubauen und etwas Eigenes zu machen. Aber die Lage ist leider nicht optimal. Man hat den kurvigen Weg durch das Wiestal - was für mich und auch meine Kunden nicht unbedingt ideal war. Letztes Jahr hat es sich dann ergeben, dass meine Schwiegereltern, die hier in Hallein ein Geschäft hatten, in Pension gegangen sind und ich hier meine Backstube einrichten konnte. Da hat plötzlich gleich alles gepasst.

Ist die Selbstständigkeit nicht eine große Herausforderung?

Meine Schwester ist auch selbstständig, genau wie mein Bruder, mein Papa, meine Schwiegereltern und auch mein Freund. Von daher ist mir schon im Vorfeld klar gewesen, dass man am Anfang viel investieren muss. Zum einen in gute Geräte, zum anderen auch in ein gutes System für die Backstube. Vor allem musst du auch sehr gut organisiert sein, damit alles läuft. Neben der Arbeit in der Backstube musst du auch im Internet präsent sein, immer und überall up to date, auf WhatsApp, Instagram, Facebook. Dazu kommt noch der Einkauf, den du gut organisieren musst. Was ich auf jeden Fall im letzten Jahr andauernd von meinen Eltern und auch von meinen Schwiegereltern zu hören bekommen habe, war "selbst und ständig" (lacht). Damit wollten sie mir zwar nicht von der Selbstständigkeit abraten, aber klarmachen, was es heißt, selbstständig zu sein. Nämlich dass du allein für alles verantwortlich bist und selbst und ständig alles machen musst: putzen, einkaufen, organisieren.

Kreative Hochzeitstorten, Sweet Tables und Kurse zur Herstellung von Pralinen. Viele junge Konditoren machen - auch in Salzburg - zurzeit auf sich aufmerksam. Wie schafft man es, sich als junge Selbstständige einen Namen zu machen?

Wenn es zum Beispiel um Hochzeitstorten geht, meine ich, dass es ganz wichtig ist, Verkostungen anzubieten. Nur so können sich die Leute einen Eindruck davon machen, wie deine Torten schmecken und ob du überhaupt ihren Geschmack triffst. Ich glaube, ganz viel ist auch einfach eine Marketinggeschichte, vor allem wie dein Auftreten im Internet ist. Das Wichtigste ist aber, dass man seinen Beruf gerne macht und das auch zeigt. Und im Normalfall, wenn die Torten gut ankommen, dann spricht sich das auch schnell herum und du bekommst viel an Kundschaft durch eine gewisse Mundpropaganda.

Womit heben Sie sich von Ihrer Konkurrenz ab, gibt es beispielsweise besondere Eigenkreationen aus der Viktoria Zuckerbäckerei?

Wenn es um das Thema Hochzeiten geht, biete ich z. B. ein Guglhupfbuffet an, das macht sonst keiner. Ein anderes Beispiel sind meine Sweet Tables. Klassischerweise sind da Muffins, Cupcakes und Cake-Pops drauf, ich ergänze das Ganze aber gerne mit anderen kleinen Süßigkeiten wie z. B. kleinen Linzer Törtchen oder Millefeuilles. Aber grundsätzlich ist mir einfach wichtig, gute, bodenständige Sachen zu machen, bei denen man weiß, was man bekommt. Ich finde, die österreichischen Süß- und Mehlspeisen sind an sich sehr gut, da muss man nicht alles neu erfinden. Neu interpretieren und neue Einflüsse einspielen lassen - auf jeden Fall, aber ich finde es total wichtig, dass eine Esterházy noch eine Esterházy ist.

Wie wichtig ist Ihnen die Regionalität Ihrer Backzutaten?

Ich finde die Regionalität sehr wichtig, dementsprechend schaue ich darauf, gute heimische Produkte zu verwenden. Also kaufe ich die Salzburger Milch, die Eier kommen vom Mösl in Seekirchen und das Mehl beziehe ich von der Lerchenmühle in Golling.

Themenwechsel. Welche süßen Vorlieben haben die Salzburger?

Ich würde sagen, eine Kombination aus Schoko und Frucht. Die gängigste Torte bei mir ist die Schoko-Himbeer-Mousse-Torte. Beliebt ist aber auch eine Füllung mit Mango-Passionsfrucht. Das ist dann halt Geschmackssache, das eine ist bodenständiger, das andere exotischer.

Was ist Ihre liebste Süßspeise?

Der Apfelstrudel meiner Mama. Das klingt zwar nicht besonders, aber da sind die eigenen Äpfel von der Mama daheim drin. Der ist einfach so gut, da könnte ich mich reinlegen.

Nach unserem Gespräch sind die Pekannuss-Brownies noch nicht fertig, doch das Team der SN darf die hauseigenen Pralinen verkosten. Erdbeer-Ingwer, Eierlikör, Passionsfrucht und Nuss-Nougat. Himmlisch!