Isst du noch?Oder trinkst du schon?

Unser Essen wird überflüssig. Wie uns Trends und Personalmangel zu einer neuen Ernährung zwingen. Eine Provokation.

Mit dem jüngsten Gericht war der Trend vorgegeben. Jetzt geht es nicht mehr um das Essen. Es geht um Ekel, Gesprächsthemen, gute Lagerfähigkeit und leichte Zubereitung. Kurz: Es geht um Insekten. Sie sind der letzte Schrei, das ganz große Ding. Beworben werden sie sogar schon bei Musikfestivals. Da gibt es Insekten-Food-Trucks, die etwa folgende Angebote unters Volk bringen: Take your memory home. Dein Polaroid beim #insektenessen - je Bild mit Kostprobe 3 Euro; knusprige Heuschrecken mit Sour Cream um 6,50 Euro; Heuschrecken im Röhrchen in Salz gebacken um 5 Euro; Insekten-Nuss-Mix um 8,90 Euro. All diese kleinen Köstlichkeiten können nicht nur ewig gelagert werden. Man kann sie auch kinderleicht und superbillig zubereiten. Alles, was Sie dafür brauchen, ist eine trockene Pfanne. Da werden sie so richtig knusprig. Dafür sind die Preise sündteuer: 20 Gramm kosten auf der Plattform insektenessen.at 12,90 Euro. Das ergibt einen Kilopreis von mehr als 600 Euro. Kein Wunder, dass Heuschrecken auf dem Musikfestival im "Röhrchen" angeboten wurden.