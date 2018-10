Jetzt beginnt die Arbeit am Wintergemüse

Frisches Gemüse aus dem Garten? Das gibt es auch im Winter. Was beim Anbau von Salaten und Karotten in der kalten Jahreszeit zu beachten ist.

Die Erntesaison ausdehnen - das ist der jüngste Trend im Gartenbau. Denn der Winter muss durchaus keine "verlorene" Gartensaison sein. Mit heizungsfreiem Wintergemüseanbau können auch Hobbygärtner in der kalten Jahreszeit Gemüse ernten.

Es gibt mittlerweile eine große Menge von Gemüsesorten, die auch Minusgrade gut überstehen: Salate, Radieschen, Kohlgemüse und vieles mehr.

Derzeit beschäftigen sich zwar in der Hauptsache Profigärtner mit dem Thema. "Es ist im Moment noch ein Spezialthema, aber es hat absolut das Zeug, in die Breite zu wachsen", sagt Wolfgang Palme, der Leiter der Abteilung Gemüsebau an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn. "Gemüse ist viel frosthärter, als wir dachten. Dass Salat Temperaturen unter minus 11 Grad Celsius aushält, steht ja nirgends."

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Erntezeiten - rund um Weihnachten und später im Februar und März.

Wer zu Weihnachten frische Pflücksalate, etwa Eichblattsalat, ernten will, sollte diese zwischen Mitte und Ende September auspflanzen. Wird der Salat Mitte Oktober ausgepflanzt, kann er gegen Ende des Winters geerntet werden. Das Gleiche gilt für den Anbau von Radieschen.

Die Möglichkeiten sind jedenfalls vielfältig. Wolfgang Palme hat in seinem Buch "Frisches Gemüse im Winter ernten" 77 Gemüsearten beschrieben, die im Winter zu ernten sind. Gerade Salzburg sei für den Anbau von Wintergemüse hervorragend geeignet, sagt der Experte. "Salzburg hat im Winter deutlich mehr Sonnenschein und Licht als der Osten Österreichs. Es gibt in Salzburg weniger Nebel und Hochnebel. Und sonnige Tage sind im Winter für das Wachstum ganz wichtig."

Zum Anbau eignen sich sowohl das Hochbeet mit Schutzhaube wie auch ein Frühbeetkasten im Garten und der kalte Folientunnel. Wichtig ist eine Abdeckung, damit die Pflanzen vor Regen und Schnee geschützt sind. Eine Schutzhaube bringt auch den Vorteil mit sich, dass es im Hoch- bzw. Frühbeet bei Sonnenschein schneller wärmer wird.

Ein wesentlicher Punkt ist die Durchlüftung: Diese muss jedenfalls gewährleistet sein, damit sich kein Kondenswasser und keine Feuchtigkeit bilden. Eine Möglichkeit ist, die Abdeckung den ganzen Winter über einen kleinen Spalt weit offen zu lassen. Das ist sogar bei starken Minusgraden möglich. Wer diese Punkte beachtet, wird sich auch im Winter über Gemüse aus dem eigenen Garten freuen können.

Bleibt die Frage: Wo bekommt man das nötige Saatgut oder die Pflanzen?

Erstgenanntes ist relativ einfach im Fachhandel, also in Gartencentern und Gärtnereien, erhältlich. Schwieriger wird es bei Jungpflanzen. Mangold, Bataviasalat und Petersilie beispielsweise werden im September im Ökohof Feldinger in Wals-Siezenheim angeboten.

Biobauer Hans Feldinger hat in den vergangenen Jahren schon reichlich Erfahrung mit Wintergemüse gesammelt - als Teilnehmer an einem Projekt des Biobauernverbands Bio Austria. "Wir wollten erforschen, welche Sorten was aushalten." Mit den Ergebnissen zeigt sich der Gartenprofi durchaus zufrieden. Er schätze die Vorzüge der Ernte in der kalten Jahreszeit, sagt Feldinger. "Der Salat aus dem eigenen Garten ist einfach frischer als der Salat, der aus Sizilien importiert wird."

Bislang habe man in Österreich das Potenzial der Gemüsepflanzen im Winter nicht ausgeschöpft, sagt Wolfgang Palme. "Wir glauben, wir müssen heizen, und importieren Gemüse aus Spanien." Dabei kann man das frische Gemüse relativ einfach vor der Haustür ernten - und das mitten im Winter.

Bundkarotten



SN/andreas kolarik, wolfgang palme Bundkarotten

Aussaat im Freiland von Anfang bis Mitte August.

Reihenabstand: 10 cm

Ernte: Dezember

Frosthärte: -8 °C bis -10 °C

Tipp: Sobald die Witterung ungünstig wird, den Bestand mit Vlies abdecken. Eine Ernte nach Dezember führt zu geschmacklichen Einbußen.

Asiasalate



SN/andreas kolarik, wolfgang palme Asiasalate

Anbau im Frühbeet.

Reihenabstand bei Direktsaat: 10 cm

Anbau von September bis November, Ernte von November bis März.

Frosthärte: bis -15 °C

Zierkohl



SN/andreas kolarik, wolfgang palme Zierkohl

Pflanzung im Freiland Mitte Juli.

Reihenabstand: 50 cm

Erntestart: Oktober, Abernte sollte vor Weihnachten erfolgen.

Frosthärte: bis -8 °C

Tipp: Nur selbst gezogene Jungpflanzen verwenden, weil Zierkohlpflanzen aus dem Handel im Regelfall chemisch behandelt worden sind.

Winterportulak



SN/andreas kolarik, wolfgang palme Winterportulak

Pflanzung im Frühbeet, und zwar im September/Oktober.

Reihenabstand: 15 cm

Erntestart: ab Dezember, drei Schnitte möglich

Frosthärte: bis -12 °C

Petersilie



SN/andreas kolarik, wolfgang palme Petersilie

Pflanzung im Frühbeet gegen Ende September.

Reihenabstand: 25 cm

Erntestart: Mitte Dezember, zwei bis drei Schnitte möglich.

Frosthärte: bis -12 °C

Tipp: Keine alten Pflanzen von der Sommersaison verwenden, sondern frische Jungpflanzen setzen.

Zum Weiterlesen:



SN/andreas kolarik, wolfgang palme Zum Weiterlesen...

Wolfgang Palme: Frisches Gemüse im Winter ernten, Löwenzahn-Verlag, Innsbruck 2016.