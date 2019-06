Jubel, Jubel, Jubiläum!

Was haben die "Titan Minimal Art", die Kultbrille von Silhouette, Bulgaris legendärer Ring "B.zero.1", edle Schreibgeräte von Montblanc und "Orgasm" von Francois Nars gemeinsam? Sie feiern heuer besondere Geburtstage. Geschenke gibt es natürlich auch!

Lifestyle-Brands, Kosmetik und Duft sind ein hartes Geschäft. Weil immer mehr Marken mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln um die Gunst der immer gleich groß bleibenden Menge an Kunden buhlen. Nicht alle, die mitnaschen wollen am Kuchen, sind erfolgreich. Umso bemerkenswerter sind Marken, die es allen schnelllebigen Trends zum Trotz geschafft haben, in diesem rauen Klima zu überleben. Die selbst Trends gesetzt, Traditionen begründet haben und heuer Geburtstag feiern.





20 Jahre Titan Minimal Art von Silhouette

Mit der "Titan Minimal Art" hat Silhouette International, 1964 von Arnold und Anneliese Schmied in Linz gegründet und noch heute ein Familienbetrieb, im Jahr 1999 Design- und Brillengeschichte geschrieben: Randlos, federleicht (das Gestell aus Titan wiegt 1,8 Gramm), fast unsichtbar und genau deshalb ein Hingucker. Gerhard Fuchs hat das Original entworfen, bei dem er sich auf nicht mehr und nicht weniger als auf das Wesentliche einer Brille konzentriert hat. Zum 20. Geburtstag hat Roland Keplinger, der heute als Chefdesigner bei Silhouette arbeitet, auf Basis der alten Entwürfe die Jubiläumskollektion entwickelt. Die vier Sonnenbrillenmodelle sind geometrisch, architektonisch gestaltet. Die kleinen Shades sind als Cateye für Frauen, klassisch rechteckig für Männer, exzentrisch als Hexagon oder in runder Form mit wahlweise silbern oder golden verspiegelten Gläsern erhältlich.

www.silhouette.com



20 Jahre B.zero1 von Bulgari

Mit dem Ring "B.zero1" ist dem römischen Juwelier Bulgari (Gründungsjahr 1884) ein Meisterstück gelungen. Das spiralförmige Design des Ringes ist von der Architektur des Kolosseums in Rom inspiriert und will als Metapher für die Harmonie von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verstanden werden. Zum 20. Geburtstag präsentiert Bulgari eine Neuauflage des Original 5-Band Ringes aus dem Jahr 1999 mit der Gravur "XX Anniversary" in Gelb-, Weiß- und Roségold sowie mit Diamanten besetzt. Neben den Ringen umfasst die Jubiläums-Kollektion auch noch Armreifen, Halsketten mit Anhängern und Ohrringe.

www.bulgari.com



25 Jahre François Nars

Der Franzose François Nars verwirklichte im Jahr 1994 seine Vision von Make-up mit zwölf Lippenstiften, die unter seinem Namen verkauft wurden. Das Credo der Marke "Experimentieren Sie mit Farben und Texturen, bleiben Sie unbefangen. Make-up ist keine Verpflichtung, sondern ein Spiel!" trug ebenso zum Erfolg bei wie der Bestseller-Blush "Orgasm", über den François Nars sagt: "Ich weiß nicht, ob das Produkt ohne diesen Namen so ikonisch geworden wäre." Zum 25. Geburtstag der Marke kommt eine limitierte "Orgasm Collection" mit vier neuen Produkten (Oil-Infused Lip Tint, Liquid Highlighter, Orgasm Blush in XXL-Größe und die Endless Orgasm Palette) auf den Markt. Alle Produkte sind exklusiv bei Douglas Mariahilferstraße 84, 1060 Wien oder auf www.douglas.at erhältlich.



30 Jahre Orsetto von Pomellato

Pomellato, das 1967 in Mailand gegründete Juwelierhaus, feiert den 30. Geburtstag eines seiner beliebtesten Schmuckstücke. "Orsetto", der kultige Teddybär, ist eines der Markenzeichen des Hauses und ein Synonym für dessen unkonventionellen Stil von Pomellato. Pomellato war eines der ersten Unternehmen, die das Konzept des Prêt-à-porter in die Schmuckwelt einführte.

www.pomellato.com



35 Jahre Schmuck von Thomas Sabo

Organische Designcodes der 1990er-Jahre spiegeln als Hommage an die 35-jährige Erfolgsgeschichte die Identität und den Stil der Marke Thomas Sabo, die 1984 gegründet und mit ihren "Charms" weltberühmt wurde. "Das Entscheidende für den Erfolg meiner Marke ist sicherlich auch, dass unsere Handschrift und bestehende Designsprache immer sichtbar geblieben ist. Es bereitet mir auch nach 35 Jahren viel Freude, jedes Schmuckstück selbst mitzugestalten", sagt Firmengründer Thomas Sabo, Firmengründer. Zum Geburtstag wurde eine "Heritage Collection" entworfen.

www.thomassabo.com



10 Jahre 4711 Acqua Colonia

Das Dufthaus 4711 ist mit Eaux de Cologne international bekannt geworden und zeichnet sich seit über 225 Jahren durch solides Handwerk und Kreativität aus. Die Marke "4711 Acqua Colonia" feiert 2019 ihr zehnjähriges Jubiläum und bezaubert mit ebenso erfrischend leichten Eaux de Colognes (sowie Körperpflegeprodukten wie Seifen und Duschgels) wie auch mit komplexeren Kompositionen.

www.4711.com



10 Jahre Great Characters Special Editions von Montblanc

Seit dem Jahr 2009 würdigt die "Montblanc Great Characters Limited Edition" außergewöhnliche Menschen. Der Hersteller edler Schreibgeräte (Gründungsjahr 1906) ehrte so unter anderem Miles Davies, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Alfred Hitchcock, Mahatma Gandhi, Andy Warhol und John F. Kennedy. Zuletzt wurde James Byron Dean (1931-1955), einem der größten Leinwandstars seiner Zeit, diese Ehre zuteil. Das rote Edelharz von Kappe und Korpus der Schreibgeräte erinnert an die flammend rote Jacke, die Dean in "... denn sie wissen nicht, was sie tun" trug, das Muster erinnert an die Struktur von Jeans. Die als Füllfederhalter, Rollerball und Kugelschreiber erhältliche Edition würdigt Deans dritten und letzten Film mit der Form des Ruthenium-beschichteten Clips, der auf das Gewehr verweist, das seine Figur Jett Rink in "Giganten" über den Schultern trug.

www.montblanc.com



10 Jahre Sepai

Was heute für eine neue Kosmetikmarke unentbehrlich ist - Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Verantwortung - war bei Sepai aus Barcelona von Anbeginn eines der wichtigsten Themen. Neben den wissenschaftlich erwiesenen Anti-Aging-Innovationen, für die Sepai heute international steht, ist Sepai vor allem eins: visionär sowohl als Produkt als auch als Produzent mit Gewissen. Die Produkte von Sepai enthalten aktive Inhaltsstoffe, die die Zellen anregen und ihre regenerativen und reparativen Fähigkeiten wiederherstellen. So werden die Zellfunktion verbessert und die Gründe für Alterungserscheinungen gemildert. Dafür hat die Marke eine 360°-Formel (RMI5) entwickelt, die alle Ursachen der Hautalterung mit einem umfassenden Konzept bekämpft. Sepai ist in Österreich exklusiv bei Nägele & Strubell in Salzburg und Linz erhältlich.

www.sepai.eu



100 Jahre Bauhaus mit neubau eyewear und Junghans

"Form follows function" - das Motto der Kunstschule Bauhaus, 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet, hat nichts von seiner Faszination verloren. Als Hommage an 100 Jahre Bauhaus hat das österreichische Brillenlabel neubau eyewear die Brillen-Edition "Walter & Wassily" (nach den Bauhaus-Gründern Walter Gropius und Wassily Kandinsky) kreiert und stellt so einen Dialog zwischen Design und Mensch her und transportiert nebenbei den unverwechselbaren Baushaus-Stil ins Hier und Jetzt.

Mit dem Uhrenhersteller Junghans ist das Bauhaus untrennbar verbunden. Und zwar seit 1956. In diesem Jahr nämlich bekam der ehemalige Bauhaus-Schüler Max Bill von Junghans den Auftrag, etwas so Alltägliches wie eine Uhr zu gestalten. Der Anfang einer Erfolgsgeschichte, aus der wahre Ikonen des Uhrendesigns hervorgingen. Max Bill gestaltete "Uhren, so weit wie möglich entfernt von jeder Mode. So zeitlos, wie das eben gehen würde, ohne die Zeit zu vergessen". Das Modell "max bill Handaufzug" entstand im Jahr 1961, ist eine Ikone des Uhrendesigns und heute noch erhältlich.

www.neubau-eyewear.com

www.junghans.de



50 Jahre Mondlandung mit Montblanc

Zum 50 Jahr-Jubiläum der Mondlandung hat Montblanc eine neue neue "StarWalker"-Kollektion kreiert. Der schwarze Edelharzkorpus des Schreibgeräts steht für die dunkle Unendlichkeit des Weltraums, die blau durchscheinende Wölbung unter dem Emblem erinnert an die Erde, Kappe und der Korpus mit der polierten Platinierung verweisen auf den Astronauten Neil Armstrong. Diese neue Linie umfasst eine Edelharz Edition komplett in Schwarz mit kontrastierenden Metallbeschlägen, eine Doué Edition mit einem Korpus aus schwarzem Edelharz in Kombination mit einer Kappe oder einem Vorderteil aus Metall sowie eine Edition vollständig aus Metall.

Quelle: SN