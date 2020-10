"Ich bin zu schwer für leichte Weine." Wie drei bekannte Quereinsteiger die Weinbranche umkrempeln.

"Also die ärgste Beschreibung, die ich je von einem Wein gehört habe, war ,riecht nach durchgerittenem Damensattel'", sagt Günther Jauch. Allgemeines Gelächter. Wir sitzen in der gemütlichen Stube des Stiftskulinariums St. Peter. Mit Jauch sind noch Clemens Strobl aus Wagram und Hans Schwarz aus dem Burgenland gekommen. Alle drei sind Quereinsteiger. Sie nennen sich "Montagsrunde", weil sie sich im Rahmen der Düsseldorfer Weinmesse Pro Wein erstmals an einem Montag getroffen haben. Diesen geselligen Brauch haben sie bei dieser Messe beibehalten. ...