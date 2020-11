Mood Food, Super Food, Soul Food. Es ist viel Essen auf dem Markt, das uns im tristen Herbst glücklich machen soll. Bis zu einem bestimmten Grad stimmt das. Aber was wirklich glücklich macht, lesen Sie nur hier.

Keine Sorge: Hier finden Sie garantiert keine Botschaften von Nahrungsmittelkonzernen, die Ihnen allerhand Wunderpflanzen verscherbeln wollen. Also sogenanntes Super Food und ähnliche Kategorien wie Mood Food. Das zuerst Genannte soll einfach nur - aus welchen Gründen auch immer - super sein. So in der Art: Cranberrys sind cool wie Harry Styles. Preiselbeeren dagegen brockt höchstens noch Sepp Forcher. Es gibt noch viel anderes Food auf dem Markt. Ethic Food etwa. Das ist eine Art schräge Herkunftsbezeichnung. Etwa Thai Food, ...