Männer, die mit Farben zaubern

Normalerweise beginnen Erfolgsgeschichten mit "Es war einmal...". Solche von Make-up-Virtuosen beginnen mit "Immer schon...", mit Männernamen (wie François Nars, Edward Bess und Gregoris Pyrpylis) und manchmal mit einer kleinen Kollektion an Lippenstiften.

François Nars, Edward Bess und Gregoris Pyrpylis sind Make-up-Artists und als solche Meister ihres Faches. François Nars und Edward Bess haben seit längerem eigene Linien, die nun endlich auch in Österreich erhältlich sind. Gregoris Pyrpylis ist Markenbotschafter der rundum erneuerten Make-up-Kollektion von Shiseido. Was die drei verbindet? Außergewöhnliches Talent und ein unglaubliches Farb- und Stilgefühl.

François Nars

Immer schon haben Farben und Schönheit François Nars fasziniert. Nars, 1959 in Tarbes im Süden Frankreichs geboren, zeichnete schon als Zehnjähriger. Nicht unbedingt das, was Zehnjährige so zeichnen, er zeichnete die Gesichter von Models und Persönlichkeiten, die er in der "Vogue" entdeckte. Die Vielfalt von Schönheit, die elegante Welt der Mode und der Farben faszinierten ihn derart, dass er daraus einfach einen Beruf machen musste. Ausgebildet bei Carita in Paris, der Kaderschmiede in Sachen Beauty in Frankreich, ging Nars 1984 nach Amerika, wo er schnell für sein ganz besonderes Farb- und Stilgefühl bekannt (und zum Shootingstar) wurde. Er arbeitete für alle wichtigen Magazine, mit allen wichtigen Models und Fotografen.

Zehn Jahre später startete er mit einer Kollektion von zwölf Lippenstiften, die bei Barney's in New York verkauft wurden, sein Make-up-Label "Nars Cosmetics". Das heute nicht nur hunderte Produkte umfasst, eine Weltmarke ist und - wie ihr Gründer, der nicht nur schminkt, sondern seine Arbeiten auch selbst fotografiert und seit 2016 Mitglied der französischen Ehrenlegion ist - Kultstatus genießt. Nicht ganz unschuldig daran ist die Make-up-Linie "Orgasm" (Rouge, Lippenbalsam, Lippenstift, Lip Gloss, Lip Lacquer, Nagellack und "The Multiple", ein Stick für Augen, Lippen und Wangen).

Nars, der "Hohepriester" von High Fashion, High Style und einem visionärem Verständnis von individueller Schönheit, hat zu Make-up ein wunderbar entspanntes Verhältnis. Er liebt es, mit seinen Looks zu provozieren. Allerdings mag er keine Trends (obwohl er welche setzt) und er findet, dass auch keine Frau Trends folgen sollte, denn Make-up soll vor allem Spaß machen. Er sagt: "Don't be so serious - it's only Make-up!".

In die fantastische Farbwelt von François Nars kann man bei Douglas auf der Mariahilferstraße 84 ab 24. Oktober 2018 eintauchen, wo die Linie (auch online unter www.douglas.at) vorerst exklusiv in Österreich erhältlich ist.



Edward Bess

Schon als Bub konnte sich Edward Bess, geboren in Charleston, für Make-up und Farben begeistern. Ebenso früh war er Styling- und Make-up-Berater für seine drei älteren Schwestern und seine Mutter. Und, wie er in einem Interview erzählt, auch für eine seiner Lehrerinnen, der er klipp und klar sagte, dass ihre Lippenstiftfarbe sie krank aussehen lässt.

Im Alter von 15 Jahren geht Edward nach New York, um an der Manhattan Theater School zu studieren, wird aber schnell als Model entdeckt und arbeitet ein paar Jahre in London. Während dieser Zeit sammelt er Inspirationen für eine Lippenstift-Kollektion, die aus zehn zeitlosen Farben besteht, die er 2006 als 20-Jähriger bei Bergdorf Goodman in New York verkauft. Mit so großem Erfolg, dass er seine Model-Karriere beendet und eine komplette Make-up-Kollektion entwickelt. "Edward Bess" ist eine ganzheitliche Linie, die mit 50 Produkten (und drei Düften, die Carlos Benaim für ihn kreiert hat) alle Bereiche der dekorativen Kosmetik abdeckt. Ganz nach dem Motto von Edward Bess: "Less is more". Edward Bess ist in Österreich exklusiv bei Kussmund in Wien (www.kussmund.wien) erhältlich.

Gregoris Pyrpylis

Bei Gregoris Pyrpylis, dem Markenbotschafter von Shiseido Make-up, war Mode eine Leidenschaft von Kindheit an, aber Make-up war Liebe auf den ersten Blick - er half einer Freundin, sich für eine besondere Gelegenheit herzurichten, als es funkte. Pyrpylis bricht sein Englisch-Studium in Griechenland ab und beschließt, Make-up-Artist zu werden. Mit Erfolg. 2006 heuert er bei MAC an, im Alter von 23 ist er Markenbotschafter von Maybelline New York (für Griechenland und Zypern). 2012 wird er Assistent bei Tom Pecheux, damals verantwortlich für das Make-up von Shiseido. Heute ist er Markenbotschafter von Shiseido Make-up (für Europa, Afrika und den mittleren Osten).

Eine spannende Aufgabe, denn der japanische Kosmetikkonzern, Gründungsjahr 1872, hat seiner dekorativen Kosmetik ein völlig neues Gesicht gegeben. Man besinnt sich seiner Wurzeln und präsentiert sich modern, minimalistisch, visionär, expressiv und kreativ. "Der Schwerpunkt der Reihe liegt nicht einfach auf außergewöhnlichen Farben oder einer Wirkung, sondern auf den einzigartigen sensorischen Texturen," sagt Jill Scalamandre (Global Development Shiseido Makeup). Gemeint sind 21 Produkte und 125 Farbnuancen, die in vier Texturen unterteilt werden: "Inks" (dt.: "Tusche"), "Gels", "Powders" und "Dews" (dt.: "Tau"). Die "Inks" sind für grafische Präzision und extreme Intensität zuständig, während die "Gels", etwa bei Lippenstiften, ein andauerndes Finish erzielen, sich dabei aber federleicht anfühlen. Die "Powders" erfinden traditionelle Pigmente neu, während "Dews" (als Highlighter) eine neue Kategorie Licht kreiert, um die Hautoberfläche zu verwandeln.