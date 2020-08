Malerisches Bergsteigerdorf

Ramsau bei Berchtesgaden ist ein wahres Juwel für Naturliebhaber und der Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen. Der Hintersee lädt zu einem romantischen Spaziergang ein.

Wer das Idealbild eines romantischen Bergsees sucht, findet es im Hintersee in Ramsau verwirklicht. Umrahmt von steil aufragenden Gipfeln und eingebettet in den sagenhaften Zauberwald, bietet der idyllische Hintersee im bayerischen Bergsteigerdorf Ramsau alles, was das Herz begehrt: glasklares und smaragdgrünes Wasser, dunkle, geheimnisvolle Wälder, wild übereinandergestürzte Felsen, überwuchert von dickem Moos und bewachsen von bizarren Bäumen.

Heute ist der See ein Motiv für zahlreiche Landschaftsfotografen. Früher waren es die Maler, die hier ihr Traumbild der Alpenromantik verwirklicht sahen: darunter so bekannte Landschaftsmaler wie zum Beispiel Carl Rottmann, Ferdinand Waldmüller, Friedrich Gauermann und Wilhelm Busch. Einen Querschnitt über das Wirken der romantischen Maler des 19. Jahrhunderts, die von dieser Landschaft magisch angezogen wurden, ermöglicht der beschilderte Themenwanderweg rund um den See. Besonders romantisch ist der Hintersee am frühen Morgen, wenn noch leichter Bodennebel über dem Wasser liegt und sich der Hochkalter und das Blaueiskar mit dem Blaueisgletscher im Hintersee spiegeln.

Sie können auf einer sonnigen Terrasse gemütlich Kaffee trinken, mit einem Tret- oder Ruderboot den See erforschen und sich vom gespiegelten Alpenglühen der Göll-Westwand gleich doppelt verzaubern lassen. Auf dem Hintersee verkehrt während des Sommers ein kleines Elektroboot: das Annerl. Durch den stetigen Zufluss frischen Gebirgswassers ist der Hintersee sehr sauber, aber auch recht kalt. Dennoch wagen in den Sommermonaten immer wieder ein paar Hartgesottene einen Sprung in das kühle Nass des Hintersees. Der Hintersee ist durch einen Rundweg um den See, den Prinzregent- Luitpold-Weg, perfekt erschlossen für Fußgänger. Aber auch größere Wanderungen und Bergtouren nehmen hier ihren Anfang. Das sich direkt an den See anschließende Klausbachtal ist eines der drei Täler des Nationalpark Berchtesgaden und vor allem auch als Tal der Adler bekannt.

Mehr Infos:

www.ramsau.de