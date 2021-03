Die ersten milden Tage haben es gezeigt: Die Natur ist bereit für ihren gewaltigen Auftritt.

Damit der Frühling 2021 zu einem ganz einzigartigen wird, hier die Garten-Checkliste.

1. Erde lockern

Damit die Winterfeuchte im Boden bleibt, sollte nun die Oberfläche leicht gelockert werden. So wird die Verdunstung eingeschränkt. Das gilt sowohl in den Gemüsebeeten als auch in den Staudenbeeten. Beim Lockern freilich sehr vorsichtig sein, damit die kleinen Triebe nicht verletzt werden. Danach gleich eine dünne Schicht Kompost auftragen.

2. Laubmulch belassen In vielen Beeten liegt (hoffentlich) noch das Herbstlaub. Diese ...