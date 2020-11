Nachhaltige Wintersporttrends

Ob in Sachen Mode oder Equipment: Beim Wintersport steht die Sicherheit an erster Stelle. Denn erst gut ausgestattet und geschützt machen Pistenabfahrten, Skitouren, Eislaufen, Langlaufen & Co. so richtig Spaß. Aber gleich darauf kommt der Stylefaktor, der selbstverständlich essenziell ist. Und mittlerweile liegt dieser gleichauf mit dem Trendthema Nummer drei, der Nachhaltigkeit. Von Kopf bis Fuß optimal ausgestattet ist man dabei mit diesen Wintersporttrends der Saison.

Frisch aus dem Meer:

Skiunterwäsche von Palgero



Diese Skiunterwäsche beeindruckt und setzt vor allem neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Eine Mischung aus feiner Merinowolle und Algen ist die Ausgangsbasis der unglaublich angenehm zu tragenden Wäsche, die die Vorteile beider Materialien in sich vereint. Und ja, Sie haben richtig gelesen: In dieser Sportwäsche sind Algen verarbeitet! Sie werden in den Fjorden Islands geerntet - und zwar zur Schonung der Umwelt nur vom oberen Teil der Algen, der auch schnell wieder nachwächst - und dann in sogenannte SeaCell-Fasern weiterverarbeitet. So kommt man also zum einen in den Genuss der Vorteile der Merinowolle: Die feine Naturwolle ist temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Zum anderen macht man sich die Kraft der Alge zunutze, die nicht nur biologisch und damit auch biologisch abbaubar ist, sondern auch besonders hautfreundlich und entzündungshemmend wirkt.

Durch die natürliche Feuchtigkeit der Haut werden Mineralien und Nährstoffe aus den Algen freigesetzt und so entsteht ein aktiver Austausch zwischen Faser und Haut, die die wertvollen Vitalstoffe aufnimmt. Zudem sorgt die Alge auch dafür, dass Körpergerüche reduziert werden. All diese Eigenschaften in Kombination machen die Wäsche von Palgero zu einer Kleidung, die nicht nur optimal als "Darunter" für den Wintersport geeignet ist, sondern auch im Alltag äußerst komfortabel ist.

Zwei in Eins:

Buff Filter Tube



Ein Mund-Nasen-Schutz ist in der kommenden Wintersaison ein Muss - umso genialer, wenn er zugleich auch ein Schal ist! Die Lifestylemarke Buff hat diese praktische Kombination perfektioniert: Der Buff Filter Tube bietet einen Mund-Nasen-Schutz mit 98 Prozent Filtrationseffizienz, der zusätzlich wärmt und komfortabel zu tragen ist. Das Multifunktionstuch ist in verschiedenen Farben und Designs in Kinder- und Erwachsenengröße erhältlich und zusätzlich mit einem auswechselbaren Filtersystem ausgestattet. Das macht es sowohl im Alltag als auch beim Wintersport zum unverzichtbaren Accessoire. Der Filter Tube passt sich angenehm an das Gesicht an und die mitgelieferten zertifizierten Filter sorgen selbst bei sportlicher Aktivität für eine angenehme Atmung. Selbstredend, dass diese bei Bedarf auch jederzeit nachgekauft werden können. Die Innentasche für den Filter im Buff Filter Tube ist außerdem antibakteriell behandelt, sodass ein zusätzlicher Schutz vor Mikroben und Keimen gegeben ist. Genial ist übrigens auch der Nachhaltigkeitsfaktor des Buff Filter Tube: Der Tube selbst ist nämlich zu 95 Prozent aus recyceltem Polyester hergestellt.

Glasklare Sicht:

gloryfy G12 Mythos POL



Mit seinen einzigartigen unzerbrechlichen Brillen hat sich der österreichische Brillenhersteller gloryfy weltweit einen Namen gemacht - und das im wahrsten Sinne des Wortes "Made in Austria". Denn entwickelt, designt und produziert werden sie im Zillertal in Tirol. Von dort stammt auch die gloryfy G12 der Mythos POL Edition: Die Sportbrille begeistert mit ihren speziellen Gläsern, die für eine kontrastreiche und farbechte Sicht sorgen, und dank Polarisationsfilter wird reflektierendes Licht von stark spiegelnden Oberflächen entfernt. Damit ist sie wie gemacht für die nächsten Tourenski-, Langlauf- oder Eislaufaktivitäten. Die starke Krümmung des Rahmens stellt sicher, dass keine seitliche Sonneneinstrahlung störend ablenkt. Selbstverständlich hat auch die gloryfy G12 durch ihre leichten Materialien einen äußerst hohen und angenehmen Tragekomfort - und sie ist unzerbrechlich, was sie zu einem verlässlichen und vor allem sicheren Begleiter beim Wintersport macht. Der ausgeklügelte gloryfy Memory Effect sorgt dafür, dass die Brille auch bei stärksten Verbiegungen immer wieder in ihre Ausgangsform zurückkehrt, wodurch man sich auch keine Sorgen machen muss, wenn sie im Sportgepäck verstaut ist.

Touring der neuen Generation:

Rise Above von Völkl



Dieser Ski von Völkl lässt das Herz von Tourengehern höherschlagen: Er begeistert nicht nur mit seinen perfekten Aufstiegsqualitäten, sondern auch mit seiner ausgezeichneten Abfahrtsperformance. Das macht den Rise Above 88 zum vielseitigen Star der neuen Touringlinie des traditionsreichen Skiherstellers. Damit der Touringski in allen Wintersportlagen zum Highlight wird, hat Völkl ihn mit zahlreichen innovativen Technologien ausgestattet. Da wäre zum einen der Hybrid-Tourlite-Holzkern, der bei einer Skilänge von 170 Zentimetern für ein geringes Gewicht von beeindruckenden 1190 Gramm sorgt - und dennoch überzeugt der Rise Above mit einer ausgezeichneten Stabilität und Laufruhe. Die 3D-Bauweise des Skis sorgt wiederum für eine maximale Drehfreudigkeit und Geschwindigkeit beim Abfahren. Weite Turns bei hohem Tempo lassen sich so gleichermaßen umsetzen wie enge Schwünge bei gemäßigtem Tempo - so bereitet der Powder gleich noch mehr Vergnügen, denn selbst bei windverblasenen Verhältnissen bleibt die Schaufel des Skis störungsunanfällig. Die Taillierung des Skis ist dabei so gewählt, dass die Kontrolle über den Rise Above mühelos gelingt und zusätzlich noch weniger Krafteinsatz notwendig ist. Und das selbst bei schwerem Gepäck.

Design trifft Funktionalität:

Dalbello Quantum

Asolo Factory Carbon

Der italienische Skischuhspezialist Dalbello vereint in seinem Dalbello Quantum Tourenskischuh ausgeklügeltes Design mit innovativen Technologien. Das Modell ist mit seiner zweiteiligen Schalen- und Schaftkonstruktion das Tourenskischuh-Flaggschiff der Marke - und zwar völlig zu Recht. Das Geheimnis liegt nämlich in der anatomischen Passform des Quantum Asolo Factory. Dadurch bietet sich eine Bewegungsfreiheit im Anstieg, während die Außenschale fest und steif ist. Carbonverstärktes Polyamid bietet Steifigkeit und reduziert dabei zusätzlich das Gewicht des Tourenskischuhs. Das schlägt nämlich mit minimalen 950 Gramm zu Buche - und trotzdem ermöglicht der Dalbello Quantum Asolo Factory einen wunderbaren Aufstiegskomfort und sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung mit maximaler Performance und Skikontrolle in der Abfahrt. Ein mittels Drehrad verstellbares Schnürsystem gibt einen perfekten Fersenhalt, der zweiteilige Dual-Link-Schaft stellt einen Bewegungsspielraum von mehr als 65 Grad sicher. Falls notwendig beziehungsweise gewünscht, kann der hochwertige und extra leichte Innenschuh individuell und komfortabel an die Fußform angepasst werden.

Passt perfekt:

uvex primo style



"Safety first": Diese Devise gilt für jeden Skihelm. Wenn dann aber auch noch das Design und die Ausführung mit höchstem Tragekomfort passen, trägt man den Skihelm gleich umso lieber. All das vereint uvex in seinem neuen Hartschalenhelm uvex primo style. Er überzeugt mit seinem außergewöhnlichen Dekor - einer Kombination aus mattiertem Finish und glänzenden Designelementen. Die Außenschale ist selbstverständlich schlagfest und absorbiert Stöße, die kälteisolierte Innenschale hält den Kopf warm und sorgt für maximale Sicherheit. Dadurch ist der uvex primo style ebenso für schnelle Abfahrten geeignet wie für genussvolle Carvingschwünge - ein Allrounder mit höchster Qualität und Sicherheit. Gut durchdacht ist auch das Belüftungssystem des Skihelms, das je nach Wind- und Wettersituation individuell per Hand reguliert werden kann. Apropos regulieren: Ein ausgeklügeltes System sorgt dafür, dass sich der Helm sowohl in Höhe als auch Weite optimal an die individuelle Kopfform anpasst. Erhältlich ist der uvex primo style in drei Schalengrößen und den Farben Rot und Schwarz.

Umweltfreundlich Powdern:

Back Bowl 3L Jacket III +

Pants von VAUDE



Skitourengehern und Freeridern liegt es ja quasi im Blut, dass sie echte Naturliebhaber sind. Beim Aufstieg genießt man die Umgebung, die Ruhe der Berge - bei der Abfahrt wird der Powder Run selbst zum Naturerlebnis. Passend dazu gibt es jetzt auch ein umweltfreundliches Wintersport-Outfit von VAUDE. Die Back Bowl 3L Jacket III und die Back Bowl Pants IV sind das perfekte Hosen-Jacken-Duo für Tiefschneetage. Die Funktionsbekleidung ist dank raffinierter Stoff-Membran-Kombination atmungsaktiv, aber dennoch wasser- und winddicht.

Zusätzliche Ausstattung wie Belüftungssysteme, Kapuze, hoher Lendenschutz, hoch geschnittener Kragen und Innengamaschen sorgen dafür, dass Kälte und Schnee draußen bleiben und die Wärme drinnen bleibt. Damit das Outfit aber nicht nur in Style und Technik, sondern auch ökologisch brilliert, hat VAUDE das Back Bowl Duo mit Eco Finish hergestellt - also ohne Fluorcarbone. Schließlich steht das VAUDE Green Shape Label für umweltfreundliche, funktionelle Sportprodukte aus nachhaltigen Materialien.

Fitte Füße:

X-SOCKS® Ski ENERGIZER® Light 4.0

Bei den X-SOCKS® Ski ENERGIZER® des Schweizer Funktionskleidungsherstellers X-BIONIC® wurde wirklich an alles gedacht: von den Zehen bis zur Wade. Integrierte Funktionszonen sorgen mit einer angenehmen Kompression dafür, dass die Füße beim Wintersport nicht müde und auch beanspruchte Muskeln gut durchblutet und mit Nährstoffen versorgt werden. Durch die Entlastung des Fußes wird die Muskelarbeit gefördert, wodurch der Fuß selbst entlastet und eine gute Kraftübertragung ermöglicht wird. Ein ständiger Luftaustausch hält die Füße auch bei anstrengenden Wintersportarten trocken, wichtige Stellen wie zum Beispiel Schienbein, Zehen und Fersen sind durch eine spezielle Bandage noch zusätzlich geschützt, das Fußbett der Socken wurde für eine angenehme Fußposition extra anatomisch geformt. Zwickt, reibt, ist kalt - das gibt es dank der X-SOCKS® Ski ENERGIZER® Socken in der kommenden Wintersaison nicht.

