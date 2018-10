Neue Wege zum Wein

Regionen und Rebsorten. Ein Ausflug in die Weinregionen Österreichs bringt unerwartete Ausblicke.

Die erste Flasche wurde 2012 geöffnet. Der allererste Jahrgang des Neusiedlersee DAC ist daher folgerichtig ein 2011er - und ein Zweigelt. Dieses noch recht junge und kaum bekannte Mitglied der österreichischen DAC-Familie gedeiht auf altem Weinland, dem Ostufer des Neusiedler Sees. Lange Rebzeilen leiten den Blick zum Ufer des großen Steppensees, in Richtung Seewinkel schließt der unberührte Schilfgürtel des Nationalparks an.

Wo am Westufer und weiter Richtung Süden der Blaufränkische fröhliche Urständ feiert, wird hier der Zweigelt geehrt, das Herzbinkerl der Österreicher, wenn es um Rotwein geht. "Der Zweigelt hat Kirsch- und Beerenfruchtaromen, das ist leicht erkennbar und macht ihn so beliebt. Und zugänglich", sagt Torsten Aumüller vom Verein Neusiedlersee DAC. Was sich hier - von Neusiedl und Gols bis Andau und Illmitz - aus ihm herauskitzeln lässt, zeigt eine junge Winzergeneration, die ihre eigenen Wege geht.

Wie Harald Kiss, der nichts vom oft üblichen Konzentrieren des Mosts hält. Sorgsame Arbeit in den 15 Hektar Weingarten, händisch durchmischte Maische, große Fässer, das gebe viel Frucht und "Eleganz statt Marmelade", wie der 29-Jährige schmunzelnd sagt.

Den Platzhirsch Zweigelt, aber auch ein wenig Merlot und den sonnenhungrigen Syrah hat Jacqueline Klein in ihren Weingärten.

SN/hut Jacqueline Klein

Weil Andau ja der Hitzepol sei, erklärt die 32-jährige Kellermeisterin. Auch sie arbeitet mit großen Fässern, gebrauchtem Barrique - um die feine Frucht des Zweigelt nicht durch zu viel Holz zu stören. Ihr Ziel: "Der Wein soll jetzt trinkbar sein, aber ebenso Potenzial zum Lagern haben." Viele der 104 Mitglieder sind zum Zweigelt "konvertiert", so auch Martin Steiner aus Podersdorf.

SN/hut DAC-Winzer: die Steiners

Seine Mutter Silvia war 2000 die erste Kellermeisterin des Ortes, jetzt legen die beiden ihr Augenmerk statt auf Blaufränkisch auf Zweigelt und freuen sich über den neuen "Verkaufsliebling", der fast vollständig seine Abnehmer ab Hof findet.

Wer schon in der Gegend ist, die ja - mit Nationalpark, unzähligen Radwegen, St.-Martins-Therme und im Verborgenen blühenden Gourmetadressen wie dem "Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter" in Apetlon - ganz schön viel zu bieten hat, schaut daher am besten gleich selbst bei den Winzern vorbei. Die haben sich die offenen Kellertüren auf die Fahnen geschrieben und wollen so zugänglich sein wie ihr Wein.

Szenenwechsel. Wir fahren in den Norden Österreichs, ins Weinviertel, kurz bevor es ins Tschechische geht. Genau genommen nach Haugsdorf. Sanft wellen sich die Weinhügel unter dem herbstlichen Blassblau: eine ideale Gelegenheit, um mit dem Fahrrad herzhaft durch die Landschaft zu strampeln, immer voll Vorfreude auf den nächsten Heurigen. Hier, mitten im Veltlinerland, liegt eine Rotweininsel. Und das schon seit langer Zeit. Entdecker und Spurensucher kommen jedenfalls auf ihre Kosten.

"Niederösterreich wurde in Sachen Wein ja von den bayerischen Klöstern kultiviert, hier jedoch von den Franken", sagt Norbert Bauer. Und die hätten den Rotwein mitgebracht. Der fühle sich im trockenen, kalkreichen, sandigen Boden wohl, so der vielfach ausgezeichnete Winzer aus Jetzelsdorf, und sei mit kargem Boden sehr zufrieden.

Der Blaue Portugieser war dafür wie geschaffen, frühreif, leichter zu verarbeiten als seine Kollegen und unkompliziert zu trinken. Eingeführt im 18. Jahrhundert von einem Herrn von und zu Fries, streiten sich bis heute die Gelehrten, woher die Traube wirklich stammt. Wahrscheinlich statt aus Portugal aus dem Slowenischen, als Kreuzung aus der Blauen Zimmettraube und dem Grünen Silvaner, wie Gentests feststellten. Wie auch immer. Dann kamen neue Rebsorten, der Portugieser kam aus der Mode. Durchaus zu Unrecht. "Der Portugieser ist ein Kleinod", sinniert Norbert Bauer, "und ein gehaltvoller Rotwein, wenn er in der richtigen Lage wächst." Der Beweis dafür lässt sich verkosten, etwa in Jetzelsdorf.

Dass der Wein einen Mentor braucht, findet auch Richard Klinger. Der Hamburger hat vor zehn Jahren ein Gästehaus in Retz eröffnet und will neue Freunde für die Rebsorte gewinnen. "Der Blaue Portugieser war Österreichs Hauptsorte und wurde beim Staatsbankett 1955 ausgeschenkt." Immerhin eine respektable Vergangenheit. Heute liegt noch eine Flasche der Originalfüllung mit rot-weiß-roter Banderole im Retzer Keller.

Richard Klinger diagnostiziert jedenfalls ein Marketingproblem und gründete vor zwei Jahren den"Der Blaue Portugieser Club reserve", um die Rebsorte wieder ins wohlwollende Gerede zu bringen, wäre ja gelacht. "Überall sind alte Rebsorten im Gespräch, nur bei uns verkauft man Zweigelt." Der sei gut, aber eben nicht regionstypisch.

Zurück in den Süden. "Entdeckt habe ich den Kärntner Wein vor etwa 20 Jahren, mit den ersten Bouteillen von Sem Kegley aus Karnburg und natürlich von Werner Holzfeind hier in Kötschach. Die Qualität war erstaunlich gut." Herwig Ertl, Gailtaler Edelgreißler und Verfechter regionaler Produkte, ist gut sortiert mit Kärtner Wein, seinem Winzernachbarn hält er nach wie vor die Treue. Das südlichste Bundesland ist für vieles bekannt, für Seen und Berge, Speck und Kasnudeln, aber Wein? Und obwohl in Kärnten schon im Hochmittelalter eifrig Weinbau betrieben wurde, kam der entscheidende Stupser von außen.

Der Illmitzer Herbert Gartner begann in den 1970ern mit Weinbau im Lavanttal, nach und nach folgten weitere Pionierbetriebe. "In den letzten 15 Jahren ist die Anbaufläche von fünf auf 130 Hektar gestiegen", sagt Horst Wild. Der Winzer und Präsident des Weinbauverbands Kärnten freut sich über den Zuwachs. Man habe bei Weinwettbewerben, wie dem Salon Österreich Wein oder der Austria Wine Challenge Vienna, Auszeichnungen erreicht.

"Der Trend zum regionalen Genuss macht auch beim Wein nicht halt, und das ist gut so", findet Franz Egger, seit 24 Jahren Sommelier und Serviceleiter im Karnerhof. Er bestückt den Weinkeller auch mit besonderen Tropfen aus Kärnten. Viele gute, gereifte Weine werden am Faaker See sogar glasweise angeboten, ist der Karnerhof doch Kärntens "Weinwirt 2019". "Es macht uns Freude, jedes Jahr neue Weine zu entdecken, derzeit liegt unser Augenmerk auf Naturwein und die spannenden Produkte des Weinlandes Kärnten."

Die Winzer haben sich im Obstbauparadies Lavanttal, aber vor allem in Mittelkärnten etabliert, also rund um Magdalensberg und Längsee. Von Karnburg bis Vinum Virunum, in kleinen und auch großen Domänen, wie dem Gut Taggenbrunn, wo Andrea und Alfred Riedl den prächtigen Gutshof und die 40 Hektar Rebfläche durch ihre Uhrenmarke Jacques Lemans finanzieren.

SN/taggenbrunn/suzy stöckl Imposantes Anwesen samt Burgruine: Gut Taggenbrunn.

Oder das Weingut Georgium von Shootingstar Marcus Gruze, der mit seiner Partnerin Uta Slamanig die "Raw"-Weinszene mit seinen Burgundersorten zum Staunen bringt - alles biodynamisch, mit langen Maischezeiten und Naturhefe.

Und bei Tainach ist ein neuer, stylisher Weinbaubetrieb im Entstehen: Gut Lilienberg. Es geht voran.

Werner Holzfeind ist immer noch dabei, reduziert den Ertrag seiner Stöcke auf je einen halben Liter. Nur so sei in dieser Höhenlage Qualität zu erreichen. Jetzt hofft er auf Nachfolge: die beiden Söhne des Biokäsemeisters Hubert Zankl. "Eine gute Kombination: Käse und Wein."

Allerdings. Auch im Westen, in Vorarlberg. Wein im Ländle? Warum nicht, rund um den Bodensee liegen 1500 Hektar Weingärten. "Seit mehr als 1000 Jahren wird hier Wein angebaut", sagt Michael Nachbaur.

SN/nachbaur Der Vorarlberger Winzer Michael Nachbaur und sein Vater bei der Lese.

Der Mittdreißiger steht zwischen seinen Rebzeilen und schaut ins Rheintal. Rund zwei Hektar Grund bewirtschaftet er in Röthis im Bezirk Feldkirch. Seine Burgundersorten auf bis zu 500 Metern Seehöhe werden von Föhn und Sonne zur Reife gebracht, dann kommt der Rebsaft in den 600 Jahre alten Keller. Der Betrieb - vor ein paar Jahren von seinem Vater übernommen - wird seit über 30 Jahren biologisch bewirtschaftet und zählt zu den ältesten im Land. "Manche unserer Rebstöcke sind mehr als 70 Jahre alt." Der Ausblick von hier ist herzergreifend schön, die Preise sind moderat, auch die Edelbrände renommiert. Zwei Mal pro Jahr sperrt der Winzer mit seiner Frau Judith die Buschenschank auf, im Mai und im September - unter Kennern ein fixer Termin.

Sepp Möth streckt seinen Arm aus: "Links von der Bregenzer Festspielbühne, rund zwei Kilometer am Ufer entlang, da liegt Neu-Amerika. Und mein Weingarten." Mit einer Methode aus Übersee wurde das Schwemmland trockengelegt, daher der Name. Heute wachsen da sein Grüner Veltliner, Chardonnay, Welschriesling und der hier verbreitete Müller-Thurgau, den Möth kurzweg "Seebrünzlar" getauft hat, der Scherzname für die Bregenzer. Seine "Brigantium Cuvée" wird als bestes Beispiel für guten Rotwein vom Bodensee gehandelt.

Möth, Absolvent der Obstbauschule Retz, hat mit seiner Frau Michaela vor 15 Jahren den Betrieb "mit Blick auf den Säntis" übernommen und nennt sich Boutique-Weingut, weil hier der Boden rar sei. Die neue Überdachung für den Heurigen ist feinste Vorarlberger Holzbaukunst, der Panoramablick nun wetterfest. Für die Lese, die jetzt beginnt, holt er sich Studenten. "Lesehelfer mit Matura", sagt Möth und lacht.

Wenn die Trauben eingebracht sind, freut er sich schon. Auf das traditionelle Martiniganslessen, ein alljährlicher Fixpunkt im Heurigen an den drei ersten Novemberwochenenden. Und dazu ein Glas Brigantium. Oder ein fetter Veltliner, etwa vier Jahre alt. "Die Weine sollten nicht zu jung getrunken werden." Der Herbst kann kommen.

Wein

Info & Adressen

Neusiedlersee DAC, www.dac-neusiedlersee.com

Weingut Norbert Bauer, Jetzelsdorf, www.bauer-wein.com

Der Blaue Portugieser Club reserve, www.blauerportugieser.at

Weinbauverband Kärnten "Do woxt wos" ,www.weinauskaernten.at

Karnerhof, Kärntens Weinwirt 2019, www.karnerhof.com/de

Weingut Georgium, Längsee, www.georgium.at

Edelgreißlerei, Kötschach, www.herwig-ertl.at

Werner Holzfeind, Kötschach, werner.holzfeind.com

Weingut Michael Nachbaur, Röthis, www.weingut-nachbaur.at

Boutique-Weingut Möth, Bregenz, www.moeth.at