Paradiesische Fischplätze

In einer hektischen Zeit sehnen sich viele Menschen nach Entschleunigung. Fliegenfischen bietet die ideale Möglichkeit, um dem Alltag zu entfliehen und die Natur zu genießen.

Mit seinen vielen Gebirgsbächen oder -flüssen ist Österreich prädestiniert für Fliegenfischer. "Die Fischgewässer sollten nicht über 16 Grad Celsius haben, denn Salmoniden halten sich im Kaltwasser auf", sagt Roman Moser, der ein eigenes Angelgeschäft und eine Fliegenfischerschule in Gmunden betreibt. Wichtig: Angler müssen zusätzlich zur Fischerkarte eine Angelkarte für das jeweilige Gewässer erwerben.

Für die Ausrüstung benötigt man eine Fliegenrute entsprechend der Gewässergröße und der Fischgröße (meist zwischen 7 und 9 Fuß), eine Flugschnur (meist Klasse 4 bis 6), eine Rolle mit Scheibenbremse, ein Vorfach, eine Fliegenschachtel mit Fliegen im Allround-Muster, Wathose, Watstiefel, Watschuhe und Watkescher. Auch eine Sonnenbrille (Polaroid), Zangenschere, Fischerweste sowie Fliegenfett, Reservespulen und eine kurze Regenjacke zählen zum Standardequipment.

Vor allem die Rute unterscheidet sich beim Fliegenfischen von anderen Angelarten: "Die Rute ist elastischer und weicher, durch die schwingende Bewegung ähnelt sie einer Peitsche", erklärt Moser. Beliebte Plätze fürs Fliegenfischen sind laut Moser Bäche in der Nähe von Mittersill, die Lammer, Traun, Ager, Vöckla und Steyr, in den kalten Monaten auch die Salzach.

Fischen in Österreich: Gesetzliche Regelungen

Nach der österreichischen Bundesverfassung ist das Fischereiwesen in Gesetzgebung und Vollziehung Ländersache.

Voraussetzung für das Fischen ist in der Regel der Besitz einer gültigen Fischerkarte oder Fischergastkarte und die Erlaubnis des Berechtigten, in dem jeweiligen Fischereirevier zu fischen (außer der Fischer ist selbst der Berechtigte).

Zuständig für die Ausstellung der Dokumente sind je nach Bundesland entweder die Bezirksverwaltungsbehörden (Bezirkshauptmannschaften oder Magistrate - für das Burgenland, die Steiermark, Kärnten und Tirol) oder die jeweiligen Landesfischereiverbände (für Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg).

Wer die Ausstellung einer (Jahres-)Fischerkarte erstmals beantragt, muss in der Regel einen Nachweis erbringen, dass er über die zur Ausübung des Fischfangs erforderlichen Kenntnisse verfügt. In den meisten Bundesländern wird dafür das Ablegen einer Prüfung verlangt (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Vorarlberg), in anderen (Kärnten, Tirol) ist die Teilnahme an einer Unterweisung erforderlich. Das Burgenländische Fischereigesetz sieht keine Pflicht zum Nachweis der Eignung vor.

