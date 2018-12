Rohe Weihnachten mit gebackenen Kuheutern

Ein Fest zwischen Mystik und Enthaltsamkeit. Oder warum es nie zu spät ist an Weihnachten zu glauben.

Was verbinden Sie kulinarisch mit der Weihnachtszeit. Die meisten werden antworten: Kekse. Tatsächlich wird dieses süße Naschwerk noch heute als Schmuck in Staniolpapier gewickelt und am Weihnachtsbaum befestigt. Wenn man bedenkt, dass die meisten Kekse in den Formen "Sonne", "Mond" und "Sterne" gestaltet wurden, dann sind wir schon mittendrin - in einem uralten heidnischen Ritual. Denn all diese Symbole wurden schon von den Germanen zur Wintersonnenwende angebetet. Dazu gehörte auch das Ritual, ein sichelförmiges Gebäck in einen Teich zu werfen, um die Mondgöttin Selene zu besänftigen. Die Symbolkraft von Weihnachten ist dermaßen stark, dass sie seit Generationen auch unser kulinarisches Unterbewusstsein steuert. Diese Steuerung erstickt jeden Ansatz, diese Gewohnheiten zu ändern, im Keim.