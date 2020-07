Rollend aus der Krise

Inlineskaten erfährt in der Coronakrise plötzlich einen Boom. Spaß und hoher Kalorienverbrauch machen die Sportart im Sommer bei Jung und Alt so beliebt.

Ähnlich wie Snowboarden zählte Inlineskaten zu den großen Trendsportarten der 1990er-Jahre. Obwohl sich jüngere Sportler in den vergangenen Jahren eher Trendsportarten wie Bouldern, Stand-up-Paddeln oder Slacklining zuwandten, verwandelt sich das Inlineskating in der Coronakrise wieder zum sehr gefragten Freizeitsport. Vor allem das gute Wetter im April sorgte dafür, dass viele ihre Skates aus dem Keller holten, um sich auch in der Krise an der frischen Luft fit zu halten. Die Sportart beansprucht den ganzen Körper, besonders Bein-, Bauch-, Gesäß- und Rückenmuskeln werden trainiert und gekräftigt. Außerdem ist Inlineskaten ein sehr gutes Ausdauertraining und zählt zu den Sportarten mit hohem Kalorienverbrauch. Vorausschauendes Fahren ist entscheidend, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. So wie bei allen anderen Sportarten sollte aufgrund des Coronavirus auch beim Inlineskaten ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Inlineskaten schont die Gelenke und das Mitschwingen der Arme kann hilfreich bei leichten Verspannungen im Nacken und im Schulterbereich sein.

Schützer verwenden

Besondere Bedeutung kommt beim Inlineskaten der Schutzausrüstung zu: Neben den passenden Skates sind Helm sowie Schützer für Hände, Knie und Ellbogen Pflicht. Je nach Fahrkönnen und Einsatzbereich werden folgende Skates angeboten: Für den Freizeitsport eignen sich Skates mit einem bequemen Innenschuh mit Hartplastikverstärkung im Knöchelbereich sowie einer Bremse am Ende der Rollenschiene. Für Stunts und Tricks sind spezielle Hartschalenmodelle erhältlich. Bei Speed-Skates geht es um geringes Gewicht: Diese Skates sind daher aus besonders leichten Materialien gefertigt, ihre Rollen haben einen größeren Durchmesser. Für Kinder gibt es längenverstellbare Modelle.

Das Bremsen gut trainieren

Wichtig sind Gleitphasen nach dem Abdruck und die Gewichtsverlagerung: Die richtige Technik sorgt für eine kraftsparende Fortbewegung. Nach dem Abdruck mit einem Bein erfolgt eine Gewichtsverlagerung auf das andere Bein. Inlineskaten ähnelt dabei vor allem dem Eislaufen. Die Arme schwingen mit dem belasteten Bein mit. Wichtig ist das Bremsen, das gut trainiert werden muss.

Gefährdungsverbot

Auf allen Verkehrsflächen, auf denen das Skaten zulässig ist, darf sich ein Skater nur so verhalten, dass er weder den Verkehr auf der Fahrbahn noch Fußgänger gefährdet oder behindert.

In Fußgängerzonen, Wohnstraßen und auf Gehsteigen muss die Geschwindigkeit an den vorhandenen Fußgängerverkehr angepasst werden. Je mehr Fußgänger, desto langsamer muss man skaten. Die zulässige Geschwindigkeit richtet sich aber auch nach der Breite und der Oberflächenbeschaffenheit der vorhandenen Verkehrsflächen.

Queren der Fahrbahn

So wie für Fußgänger und Radfahrer gilt die Regel, dass Skater nicht unmittelbar vor Herannahen eines Fahrzeugs und für den Lenker überraschend die Fahrbahn "berollen" dürfen. Dies gilt sowohl auf Schutzwegen, Radfahrerüberfahrten als auch sonst beim Queren der Fahrbahn.

Falls auf einer Radfahranlage Bodenmarkierungen angebracht sind, darf sie auch mit Skates nur in diese Richtung befahren werden (§ 88a Abs 2 StVO).

Mehr Infos:

www.oersv.or.at

Kinder und Inlineskates

Kinder ab zwölf Jahren:

Sie dürfen bereits allein skaten (auf dem Gehsteig oder auf einer Radfahranlage).

Kinder unter zwölf Jahren:

Sie dürfen nur dann auf Gehsteigen skaten, wenn sie von einer Person im Alter von mindestens 16 Jahren beaufsichtigt werden. Diese Person sollte in der Lage sein, im Notfall einzugreifen und einen Unfall zu verhindern, das heißt, sich in unmittelbarer Nähe aufhalten.

Die Benutzung von Skates ist der Begleitperson nach Meinung des ÖAMTC gestattet, wenn sie das Skaten beherrscht und nicht etwa erst gemeinsam mit dem Kind erlernt.

Kinder ab zehn bzw. neun Jahren:

Kinder können ab zehn bzw. ab neun Jahren, wenn sie die vierte Schulstufe besuchen, einen Fahrradausweis erwerben.

Sobald sie einen solchen haben, dürfen Kinder auch unter zwölf Jahren allein skaten und brauchen hierfür nicht beaufsichtigt werden, sollten aber natürlich über die Gefahren des Straßenverkehrs und der gewählten Strecke unterrichtet werden.

Quelle: SN