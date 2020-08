Romantische Schlucht

Die Almbachklamm am Fuße des Untersbergs ist drei Kilometer lang und besonders sehenswert.

Sie gilt als eine der schönsten Klammen im Berchtesgadener Land. Zahlreiche Brücken, Stege, Treppen und Tunnels sichern den Weg durch das tosende Wasser. Der gut ausgebaute Steig durch die Almbachklamm, die zwischen Marktschellenberg und Berchtesgaden liegt, bietet aufregende Ausblicke auf den tosenden Wildbach mit seinen Wasserfällen und riesigen Gumpen. Am Ende weitet sich die Schlucht wieder zu einem lieblichen Tal. Schon der Ausgangspunkt in Marktschellenberg, Deutschlands älteste noch betriebene Kugelmühle, ist sehenswert: Hier werden seit dem Jahr 1683 verschiedene Kugeln aus Brocken vom Untersberger Marmor geschliffen. Am höchsten Punkt der Tour erwartet Sie neben einem herrlichen Ausblick die Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung in Ettenberg mit ihren sehenswerten barocken Fresken. Und wenn sich der Hunger meldet, genießen Sie herzhafte Schmankerl im benachbarten Wirtshaus. Eine Variante der Almbachklamm-Wanderung führt Sie nach Maria Gern, wenn Sie bei der Theresienklause links abbiegen. Dieser Weg führt direkt zum Gasthof Dürrlehen, der Ausgangs- oder Endpunkt der Wanderung sein kann - oder auch eine Zwischenstation, wenn die Almbachklamm-Wanderung als Rundtour absolviert wird. Der Wandersteig in der Schlucht ist gesichert mit Geländern, aber gute Wanderschuhe sollten mitgeführt werden.

