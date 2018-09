Ruhig, ruhiger, Höchwirt

Tour de Mur (4/5). Wer in Graz einmal so richtig runterkommen will, der fährt zum Höchwirt rauf.

Wer meint, der Höchwirt sei nur ein Wirt, der ist auf dem Holzweg. Dieses Gefühl beschleicht einen aber auch, wenn man auf dem Weg zu ihm ist. Vom Grazer Stadtteil Andritz steigt die Straße nach wenigen Kilometern steil an. Irgendwann ist man dann oben angelangt - und findet ein Paradies mit Aussicht vor. Begonnen hat alles mit einer Keusche aus dem Jahr 1752. Gleich gegenüber davon ist das Hauptgebäude. "Den Höchwirt haben meine Großeltern 1904 gepachtet", erzählt Gottfried Feiertag (80). Wenn man sich unten in Graz über ihn informiert, dann gewinnt man den Eindruck, dass halb Graz seine Kindheitserinnerungen nur diesem Ort zu verdanken hat. Viele empfanden die wöchentliche Wanderung zum Höchwirt als erste Bürgerpflicht. "So lange gibt es die Straße ja noch nicht", sagt Gottfried. Wir sitzen zwischen Äpfel- und Zwetschgenbäumen. Aus ihnen bereitet Gottfried wunderbare Schnäpse zu. Und vor allem Most aus der Sorte Bohnapfel. Er nickt selig, als seine Nichte Andrea Hölzl - Gottfried hat keine Kinder - ein paar Gläser serviert. Sie hat Karriere im Verlagswesen gemacht. Die Aussicht auf weiteren Erfolg tauschte sie mit der Aussicht vom Höchwirt auf Graz. "Es geht weiter. Das macht mich glücklich", sagt Gottfried. Was die Übernahme des Höchwirts betrifft, wurde noch nie jemand zwangsbeglückt. "Schon meine Eltern haben den Gasthof 1925 von meinen Großeltern zuerst nur gepachtet. Beide Seiten wollten auf Nummer sicher gehen, ob diese Lösung die beste ist." Auch seine Nichte hat den Hof gepachtet. Übergeben wird später.