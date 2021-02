Schwieriges Jahr mit Happy End

Neben wirtschaftlichen Problemen machte auch die launische Vegetation das Weinjahr 2020 nicht einfacher.

Das Positive vorweg: Alles, was aus dem aktuellen Weinjahr in den Kellern liegt, ist von erfreulicher Qualität. Die Weißweine sind frisch, elegant und haben Finesse, die Roten punkten mit guter Struktur und klarer Frucht. Also, typisch österreichisch samt knackiger Säure. Die Menge ist mit rund 2,3 Millionen Hektolitern auf einem durchschnittlichen Niveau.

So weit, so gut. Der Weg bis dahin war für viele Weinbauern aber steinig, mühsam und kräfteraubend. Der Weinabsatz ist in vielen Betrieben aufgrund der mehrmonatigen ...