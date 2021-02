Selbstversuch im Eiswasser

Baden bei 1 Grad Wassertemperatur, geht das? Und wie.

Es ist Sonntag, 9 Uhr, als ich das Haus verlasse. Die Kälte der Nacht hat die Windschutzscheibe meines Autos mit einer dicken Eisschicht überzogen. Während ich mit dem Eiskratzer für freie Sicht sorge, beobachte ich, wie aus meinem Mund kleine Nebelschwaden emporsteigen. Ja, es ist bitterkalt. Zu meiner eigenen Verwunderung spüre ich die Kälte an diesem Morgen nicht. Komisch, in den letzten Tagen ließ mich allein der Gedanke an mein Vorhaben, mit dem ich zugegeben ein wenig haderte, frösteln, und ...