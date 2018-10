So essen wir uns schön!

Zu viel Sonne, Stress und der natürliche Hautalterungsprozess ziehen unsere Haut in Mitleidenschaft. Aber welchen Anteil hat eigentlich unsere Ernährung an der Gesunderhaltung unserer Haut?

Cremes, Seren, Hydro-Ampullen. Es gibt eine Menge Kosmetika, die unsere Haut von außen mit zahlreichen Vitaminen, Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgen. Nicht zu unterschätzen sind allerdings jene Einflüsse, die von innen auf unsere Haut wirken und maßgeblich daran beteiligt sind, ob unser größtes Organ gesund und schön ist.

Unsere Haut ist ein wahres Multitalent. Fühlen, schwitzen, atmen - all das kann unsere Haut, das größte Organ des Menschen. Sich wohlfühlen in der eigenen Haut, eine Gänsehaut bekommen, eine ehrliche Haut sein oder sich eine dicke Haut zulegen - unsere Haut steht nicht nur direkt in Verbindung zur Außenwelt und sendet uns Reize wie Schmerz, Hitze oder Wohlbefinden, sie ist auch Übermittler vielerlei Emotionen und Gefühle.

Nicht zuletzt bildet die Haut eine ganz persönliche Schutzhülle, die nicht nur vor negativen Außeneinflüssen schützt, sondern auch unseren innersten, privatesten Kern sicher ummantelt. Kein Wunder also, dass die Haut oft als Spiegel der Seele betrachtet wird. Von außen betrachtet ist unsere Haut aber nicht nur Spiegel unserer Seele, sondern allzu oft leider auch Spiegel eines ungesunden Lebensstils. Neben ausgedehnten Sonnenbädern, Stress oder Schlafmangel machen sich auch Ernährungssünden schnell bemerkbar und hinterlassen Spuren. Wenn wir nicht ausreichend trinken, bilden sich oft unschöne Knitterfältchen im Gesicht und auf dem Dekolleté; fehlen wichtige Nährstoffe und Vitamine, macht sich der Mangel schnell mit schlaffer, rissiger und fahler Haut bemerkbar.

Was wir unserer Hülle mit diversen Kosmetika von außen Gutes tun können, funktioniert auch von innen. Eine bewusste Ernährung mit viel Obst und Gemüse kann Wunder wirken. Vollkornprodukte, Fisch sowie mageres Fleisch und Milchprodukte in Maßen komplettieren die Gesundheitsformel für einen strahlenden Teint. Beim Fett gilt es, gesunde von ungesunden Fetten zu unterscheiden, auf zuckerhaltige Lebensmittel sollte so weit wie möglich verzichtet werden.



ExpertenTipps für eine schöne Haut

SN/dr. kandel Dr. Oliver Kandel

Der Wiener Dermatologe Dr. Oliver Kandel verrät, was wir für einen strahlenden Teint tun können.

Was sind die wichtigsten Faktoren für eine jugendlich frische Haut?

Oliver Kandel: Unsere Haut ist ein Spiegelbild unseres Lebensstils. Nur wer ausreichend Wasser trinkt, auf seine Ernährung achtet und regelmäßig Sport treibt, wird sich ein jugendliches Aussehen erhalten können.

Welche Lebensmittel sind empfehlenswert für eine schöne und gesunde Haut?

Eine falsche Ernährung begünstigt freie Radikale im Körper. Die richtigen Nahrungsmittel können diese aber neutralisieren. Vor allem dunkle Beeren, Spinat, Holundersaft und grüner Tee wirken entzündungshemmend.

Auf welche Nährstoffe muss man noch achten?

Man muss sehr darauf achten, nicht zu wenig Eiweiß zu sich zu nehmen, denn Eiweißmangel lässt die Haut altern. Aminosäuren sind ein wichtiger Bestandteil der elastischen und kollagenen Fasern und somit essenziell für eine straffe, jugendliche Haut. In der Regel ist ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag empfehlenswert.

Welche Lebensmittel sollte man meiden?

Zucker ist ein Feind der jugendlichen Haut. Man sollte darauf achten, viele Nahrungsmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, wie Gemüse, Erd- und Cashewnüsse, Vollkornbrot oder zuckerfreies Müsli, zu essen. Traubenzucker, Weißmehl, Bratkartoffeln oder Bier hingegen sollte man von seinem Speiseplan streichen.

Wie steht es mit Fett?

Das Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren spielt eine wichtige Rolle. Während Omega-3-Fettsäuren (z. B. in fetten Fischen, Raps-, Soja- oder Leinöl) eine schützende Wirkung haben, wirken Omega-6-Fettsäuren (z. B. in Schmalz, Innereien, Margarine oder Sonnenblumenöl) schädigend und sollten daher möglichst vermieden werden.

Quelle: Ceb