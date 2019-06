Souveräne Inszenierung: Die Sommerlooks 2019

Die Sonne spielt gerne mit Farben. Mit realen und mit solchen, die Make-up-Profis für die heiße Zeit entwickelt haben. Das Licht der Sonne veredelt die bereits zart gebräunte Haut und bringt die Trendfarben zum Leuchten. Das macht den Sommer so unwiderstehlich.

Der Teint - von der Sonne geküsst

Zart gebräunte Haut - mit der Betonung auf zart! - steht im Mittelpunkt der sommerlichen Trendlooks dieses Jahres. Die Haut, von der Sonne behutsam geküsst, besitzt dieses gesundes Strahlen, das man seit einiger Zeit auch als Glow kennt. Entweder tut sie das schon allein oder sie bekommt Hilfe von neuen Teint veredelnden Produkten wie seidigen Sonnenpudern, die mit strahlenden, matten und transparenten Texturen nicht nur eine Illusion von Makellosigkeit zaubern, sondern auch die Konturen des Gesichts dezent betonen.



Lichtspiele für Augen und Lippen

Ein derart sommerfrischer Teint ist die Basis für die Trendfarben der Lippen und Augen. Auf den Lippen geben frische, ein bisschen freche und frivole Farben den Ton an. Rot darf da ebenso wenig fehlen wie Korallentöne und Fuchsia. Besonders schön aber machen sich Pink, rosiges Beige und mattes Mauve - herrlich unprätentiös, unübersehbar elegant.

Ein bisschen mehr Drama ist den Augen gegönnt. Hier zeigt das sommerliche Licht die ganze Bandbreite seines Könnens. Karamell, rosig angehauchtes Beige, Bronze- und Platintöne können erholsam kühl wirken. Kombiniert mit Highlights in Gold und Silber, klassisch als Lidschattenpuder oder als transparenter Gloss - mit spektakulärem Ergebnis -, erhalten diese Farben eine weitere Dimension und wirken gleichsam luftiger, strahlender, aber auch leidenschaftlicher. Nicht ganz so dezent geben sich Grün in unterschiedlichen Intensitäten, Orange und Weiß, die - passend zur Jahreszeit - regelrecht zu glühen scheinen.



Die Fingernägel - laut oder leise

Fröhlich und unbeschwert präsentieren sich die Fingernägel: Blau, Kurkumagelb, Dunkelgrün, Gold und Orange fungieren als Eyecatcher, Mauve, Lavendel und Beige stehen für sorgsam inszeniertes Understatement.