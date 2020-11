Stollen in einer ganz anderen Form

Diese Muffins sind ideale Mitbringsel. Und sie schmecken, als würde man direkt am Advent knabbern.

Diese kleinen Verführungen haben die perfekte Größe, um sie an liebe Freunde zu verschenken. Und sie sind hervorragend dazu geeignet, süße Reste zu verwerten.

Zutaten für ein 12er-Muffin-Blech:

250 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Ei, 100 Gramm weiche (nicht flüssige) Butter, 125 Gramm Speisetopfen, 1 Teelöffel Weihnachts- oder Lebkuchengewürz, 1 Teelöffel abgeriebene Orangenschale, 100 Gramm Marzipan für den Kern (auch Marzipankartoffeln sind möglich) und eine Prise Salz. Für die "Füllung" (Art der Zusammensetzung und Menge je nach Belieben): Orangeat, Zitronat, Rosinen (vorher eingeweicht in Orangen-, Mandarinensaft oder Rum), Nusssplitter, Datteln etc. Für den Abschluss: geschmolzene Butter und Puderzucker.

Zubereitung:

Heizen Sie den Ofen auf 200 Grad vor und füllen in jede Ausbuchtung ihres Muffin-Blechs ein Papierbackförmchen.

Verkneten Sie folgende Zutaten in der Küchenmaschine: Mehl, Backpulver, Ei, weiche Butter, Topfen, Gewürz, Orangenschale, Salz. Erst dann fügen Sie Ihre persönliche "Füllung" hinzu. Bei unserer Variante waren das: 100 Gramm Orangeat, zwei Esslöffel geriebene Mandeln und eine Handvoll Rosinen, die zuvor einige Zeit in Mandarinensaft eingeweicht wurden. Alles noch einmal gut verkneten. Der Teig wird ziemlich klebrig - am besten formen Sie dann alles weiter mit nassen Händen. Und trotzdem ist es eine ordentliche Patzerei - die sich am Ende aber auszahlt!

Rollen Sie zuerst aus der Marzipanrohmasse zwölf kleine Kugeln und legen Sie diese zur Seite.

Der Teig soll nun für zwölf Muffins verarbeitet werden - formen Sie mit den Händen jeweils einen Ball -, in jede Mitte drücken Sie ein Marzipanstück, formen das Ganze wieder zu einer Kugel, diese platzieren Sie dann im Muffin-Förmchen auf dem Blech.

Nun kommen die kleinen Kerle für 35 bis 40 Minuten ins Rohr. Sie sollten eine goldbraune Farbe erhalten. Sie können das Blech auch nach der Hälfte der Backzeit mit Alufolie abdecken, damit die Stollen-Muffins nicht zu dunkel werden. Nachdem Sie das Ganze aus dem Ofen genommen haben, bestreichen Sie die Muffins mit der geschmolzenen Butter.

Nach dem Abkühlen wiederholen Sie diesen Vorgang und dann kommt reichlich Puderzucker darauf. Viel Genuss beim Verkosten!