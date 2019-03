Superstar Lippenstift

Es kann nur einen geben: Der Superstar unter allen Make-up-Produkten ist und bleibt der Lippenstift. Vorzugsweise in Rot, dem Superstar unter allen Farben.

Der Lippenstift, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, ist ein Liebling der Frauen. Und das nicht erst, seit er aussieht, wie er heute aussieht. Also seit 1910, als das französische Kosmetikhaus Guerlain ihn freundlicherweise in eine Metallhülse gesteckt hat. Die große Bühne der Kosmetik betreten hat er ja als ein in Seidenpapier gewickeltes Farbwürstchen (1883). Sein Siegeszug beginnt aber noch früher, wie archäologische Funde belegen, nämlich um 3500 vor Christus.

Daraus folgt? Frauen wollten immer schon schön sein. Und zwar schöner, als sie es von Natur aus waren (und sind). Der Grund: Schönheit wirkt wie ein Magnet. Die Macht äußerlicher Schönheit - oft (fast zu oft) und erst recht in Verbindung mit Jugendlichkeit - scheint nahezu unermesslich zu sein. Deshalb (und natürlich weil es Spaß macht!) machen sich Frauen schön. Das mag oberflächlich erscheinen, aber wer gut aussieht, fühlt sich besser und tritt selbstbewusster, souveräner auf.



Der perfekte Komplize

Der Lippenstift ist dafür ein genialer Partner. Denn kein anderes Kosmetikprodukt ist in der Lage, das Gesicht einer Frau (und manchmal auch ihr Lebensgefühl) schneller zu verwandeln als frische, freche, frivole, auffallende, glamouröse oder klassische Farbe. Rot ist die Königin aller Lippenstiftfarben. Denn Rot ist eine Signalfarbe, die nicht nur ein Symbol für Lebensfreude, Sinnlichkeit und Verführung ist, sondern auch eines für Leidenschaft und Macht. Ein rot geschminkter Mund zieht Blicke auf sich und sagt: "Seht her, hier bin ich!" Aus genau diesem Grund waren die Lippen der Suffragetten leuchtend rot geschminkt, als sie 1912 durch New York zogen, um das Wahlrecht für sich zu fordern. Frauenrechtlerinnen hatten den Lippenstift - das Bemalen der Lippen galt damals als überaus skandalös - zu einem Symbol der Emanzipation gemacht.



Read my lips

Lippenstiftfarben gibt es heute fast so viele, wie es Lippenstifte gibt, also eine ganze Menge. Aber wenn eine Farbe mit Lippenstift assoziiert wird, dann Rot. Das hat mehrere Gründe. Rote Lippen sind ein Zeichen für Jugendlichkeit. Die Lippen kleiner Kinder und junger Menschen sind intensiver rot als die älterer Menschen, weil sie besser durchblutet sind. Dann sind rote, weiche, glänzende Lippen ein Hinweis auf gute Gesundheit. Und letztlich täuschen rote Lippe sexuelle Erregung vor - und der Lippenstift wird zu einer Waffe der Verführung.



Klassik reloaded

Aus welchen Gründen immer sich Frauen die Lippen bemalen, sie können heute aus einer Fülle von Produkten wählen und sie tun das, allen Trends zum Trotz, meist intuitiv. Denn Farbe, zumal so gut und deutlich sichtbar, ist etwas sehr Persönliches. Verblüffend groß ist die Auswahl in diesem Frühling. Lippenstifte mit matten Finishes (als Lippenstift, aber auch als noch leichteres, feineres Powder oder Tint) sind zwar nach wie vor im Trend, ihr Glanz verblasst aber allmählich. Denn nicht nur der klassische Lippenstift mit glänzendem oder samtig schimmerndem Finish, auch Lipgloss und Lipliner feiern ein Comeback.

Und es muss auch nicht immer nur flammendes Rot sein. Rot hat viele kleine Schwestern. Die Palette der heuer angesagten Farben umfasst kräftiges Erdbeerrot, elegante Rosenholz- und leuchtende Beerentöne sowie Pink, Orange und, ganz klar, "Living Coral", die Trendfarbe des Jahres 2019. Es gibt also wahrlich keinen Grund zu klagen.

Wer Experimente scheut und lieber auf Nummer sicher gehen will, sollte immer eine Farbe wählen, die dem Naturton der Lippen ähnlich ist.

Pflege und Tragekomfort dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Hochwertige Öle (Kamelie, Jojoba, Mimose, Sonnenblume), Hyaluronsäure oder luxuriöser Seidenpuder versorgen die Lippenhaut mit allem, was sie braucht. Aber das versteht sich ja eigentlich von selbst. Sonst wäre der Lippenstift ja längst nicht mehr, was er ist: ein Liebling der Frauen.