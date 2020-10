"Tanzen ist mein Lebenselixier"

Bereits in jungen Jahren fand Ulrike Neckar-Rank zum Hip-Hop-Tanzen. Die dynamische Bewegungsform fasziniert die Traunsteinerin noch heute und hat ihr über schwere Stunden geholfen.

Wenn Ulrike Neckar-Rank staubsaugt, dann wird nicht einfach nur gestaubsaugt. Stattdessen tänzelt sie freudig dem Rohr hinterher. "Ich könnte meine Hausarbeit einfach plump erledigen - oder ich mache es bei guter Musik und mit Spaß an der Bewegung. Ich entscheide mich für das Zweite", erzählt die 58-Jährige und lacht. Schon als Jugendliche fand sie zu Musik mit fetzigem Rhythmus, hörte mit Begeisterung die Musik von Michael Jackson, Queen und Co. und versuchte sich darin, die Choreografien aus Musikvideos nachzutanzen. "Ich habe mich schon immer gern bewegt und einfach für mich im Wohnzimmer getanzt. Das hat mir damals bereits wahnsinnige Freude bereitet." Bis sie tatsächlich Stunden im Hip-Hop-Tanzen nehmen würde, sollten jedoch noch Jahrzehnte vergehen. Zunächst war es der Beruf, der den vollen Einsatz der ehemaligen Leiterin eines Biotechnologielabors forderte. Dann gründete sie mit ihrem Mann eine Familie, bekam vier Kinder. "Lange Zeit war ich sehr eingebunden, habe mich um die Kinder, die Pflege der Schwiegereltern und Eltern, mein Biogeschäft und vieles mehr gekümmert", erzählt die Traunsteinerin.

Tanzen in der Gruppe

Nachdem sie viele Jahre keinen Sport im eigentlichen Sinne betreiben kann und nach einer der Schwangerschaften erneut stark zugenommen hat, beschließt sie, sich mehr Zeit für sich zu nehmen. Sie beginnt mit Aerobic-Stunden bei einer Freundin. Sie ist es, die Neckar-Rank ein paar Jahre später fragt, ob sie nicht Lust hätte, sie zu einem Hip-Hop-Kurs in das Salzburger Tanzzentrum SEAD zu begleiten. Trotz ihres vollen Terminkalenders sagt die nach wie vor Bewegungsfreudige kurzerhand zu. Das Training im SEAD begeistert sie von Anfang an. "Allein schon das Aufwärmen tut meinem Körper so gut. In 45 Minuten sind alle Muskeln gewärmt, gedehnt. Und dann das Tanzen in der Gruppe. Das ist schon wirklich etwas anderes, als allein für sich zu tanzen." Der Aerobic-Freundin wird die relativ weite Autofahrt von Traunstein nach Salzburg bald zu weit - doch Neckar-Rank bleibt dabei. Heute ist sie bereits seit 20 Jahren Kundin des SEAD. Dem Tanzzentrum und ihrem Trainer Patrick Grigo fühlt sie sich sehr verbunden.

Das Alter spielt beim Tanzen keine große Rolle

Mit 58 ist Neckar-Rank deutlich älter als der Durchschnitt der Teilnehmer des Hip-Hop-Kurses. Das tue der Gemeinsamkeit jedoch keinen Abbruch. "Ich bin sehr herzlich in die Gruppe aufgenommen worden und das Miteinander ist schön. Das Alter spielt gar keine so große Rolle." Auch ihre Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, hat sie bereits in die Stunden mitgenommen. Zwei von ihnen konnte sie nachhaltig begeistern. So tanzt eine Tochter bereits bei internationalen Meisterschaften mit. Mit ihrem Mann wiederum fand Neckar-Rank einen eigenen Tanzstil. Gemeinsam tanzen sie Salsa Rueda, einen anspruchsvollen Kreistanz. Bewegung wird in der Familie ohnehin großgeschrieben. Zu den gemeinsamen Sportarten zählen unter anderem Badminton und Skifahren.

Tanzen bringt die Leichtigkeit zurück

Besonders in schwierigen Zeiten hilft Neckar-Rank das Tanzen. Ihr drittes Kind kommt mit einem angeborenen schweren Herzfehler zur Welt und stirbt im Alter von nur 15 Monaten. "Mir ist es schwergefallen, noch Mut zu fassen. Mich zu bewegen und zu tanzen hat mir dabei geholfen." Allgemein sei es eine große Herausforderung, den Alltag trotz aller Widrigkeiten mit Heiterkeit und Fröhlichkeit zu leben. "Genau dafür braucht jeder Mensch Dinge, die ihm guttun, die ihn begeistern. Für mich ist es das Tanzen. Hip-Hop gibt mir die Leichtigkeit im Alltag. Der Beat gibt mir Kraft, Energie und sehr viel Selbstbewusstsein!"