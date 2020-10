Tarock - Uhu, Sküs, Pagat und Co.

Tarock ist mehr als nur ein Kartenspiel. Es fördert das Denken, bietet Gesellschaft und festigt Alltagsstrukturen. Damit ist es auch eine ideale Altersvorsorge - gegen Vergessen und Einsamkeit.

Beim Fototermin sind die Damen kaum zu bremsen. Die Bitte, für das Foto lediglich zu posieren, überhören sie schlicht und widmen sich ganz ihrem Spiel. Beinahe scheint es so, als wären sie in einer eigenen Welt - sobald sie die Karten in der Hand haben, gibt es kein Zurück. "Ich spiele, seit ich elf bin", erzählt Gerda, eine Endsiebzigerin, "ich habe damals noch in Wien gelebt und es von meiner Mutter gelernt." Die Begeisterung lässt sie auch in Salzburg nicht los, wohin es sie mit Anfang 20 verschlägt. Im Nu bringt sie andere dazu, das Spiel zu lernen, stellt eine Runde zusammen und trifft sich fast jeden Abend nach der Arbeit zum gemeinsamen Tarockieren. Einzig die Zeit, in der Tochter und Familie im Vordergrund stehen, entfernt sie etwas von ihrer Passion. Doch seit Beginn der Neunzigerjahre setzt sie sich wieder regelmäßig mit Gleichgesinnten an den Tisch, um einen Pagat Ultimo anzusagen, oder einen Königsrufer. Sie sagt von sich selbst: "Ich bin eine fanatische Tarockspielerin!"

SN/bild: sn/michaela pircher Die Liebe zum Tarock festigt Freundschaften oder lässt neue entstehen. Gefragt sind Konzentration, Taktik und Spielwitz.

Die Entstehung von Tarock

Einer Urform des Tarock wurde bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Oberitalien gefrönt. In der Folge mauserte sich das Spiel zu einer beliebten Beschäftigung an den Höfen zu Ferrara und zu Mailand. Später breitete es sich dann über fast ganz Europa aus. In der Habsburgermonarchie erlebte Tarock eine wahre Hochblüte. Statt ursprünglich drei wurde der Kreis nun auf vier Spieler erweitert, dafür die Kartenanzahl von 78 auf letztlich 54 reduziert. Die jeweiligen Partner werden übrigens nicht fix bestimmt, sondern durch Zurufen ermittelt. Derjenige, der das gewünschte Blatt in der Hand hält, spielt mit demjenigen, der ein Spiel ansagt, zusammen. Das wechselt von Runde zu Runde ab. Mit einem besonders starken Blatt kann man aber auch allein gegen die restlichen drei Partner spielen.

Faszination Tarockieren

Das Kartenblatt ist sehr speziell und ungewohnt. Viele scheuen deshalb zurück, Tarock zu lernen. Das ist auch die Erfahrung von Julia, 38, die laufend versucht, Freunde und Bekannte für das Spiel zu begeistern. Sie selbst hat es vor zirka zehn Jahren von den Großeltern und der Mutter gelernt: "Das war für die reiner Eigennutz, denn sie brauchten noch jemanden zum Spielen", lacht sie heute im Rückblick und erzählt weiter: "Ich gebe zu, es hat am Anfang auch etwas gedauert, bis sich bei mir eine Regelmäßigkeit eingestellt hat. Da waren Kinder, Beruf und die Zeit war nicht immer so da. Aber mittlerweile bin ich so fasziniert davon, dass ich es gerade meinen Buben, neun und zwölf Jahre alt, beibringe." Worin genau liegt aber diese Faszination, die anscheinend alle Tarockierer befällt? "Man ist ständig gefordert, man muss denken, welche Karte wurde schon ausgespielt, wie kann ich das Spiel gewinnen?", sagt Claus, 82, "es ist total abwechslungsreich." Er selbst spielt schon viele Jahre und ist aktuell in zwei Gruppen dabei - einer Männerrunde und einer gemischten Runde. Für ihn ist Tarock eine Mischung aus Spielwissen und Glück, denn welche Karten man bekommt, könne man ja nicht beeinflussen: "Aber ein guter Spieler macht selbst aus einem miesen Blatt noch etwas." Dabei spielt es gar keine so große Rolle, wann man mit Tarock beginnt. Viele kommen erst in der Pension dazu. So wie Ivonne, 74. "Ich habe mich nach meinem aktiven Arbeitsleben umgeschaut, was es denn so für Angebote für Senioren gibt. Dabei bin ich auf Tarock gestoßen, habe mich irgendwo dazugesetzt und gefragt, ob ich einfach mal zuschauen darf." Danach kämpft sie sich weiter durch. Selbst, als sie einmal in einer Runde landet, wo es "todernst" zugeht, gibt sie nicht auf. Im Gegenteil, sie schließt sich immer noch mehr Runden an. Bis sie schließlich findet, ihre Leidenschaft fürs Tarock sei bereits zur Sucht geworden. "Da habe ich mich dann wieder etwas zurückgenommen. Nur den Ehrgeiz, das Spiel richtig gut zu lernen, habe ich behalten und mich dabei selbst neu kennengelernt."

Ein gemeinsames Hobby teilen

Auch Monika Köhler, 70, hat in der Pension zum Tarock gefunden. Heute bildet sie zudem den "Nachwuchs" aus. Sie spielt im Seniorentageszentrum der Gemeinde Wals und freut sich immer über neue Interessenten. "Ich glaube, ich habe eine besondere Gabe, den Neulingen neben den Regeln auch Begeisterung zu vermitteln." Sobald diese "spielreif" sind, werden sie in die Gruppe integriert und spielen von da an mit den anderen gemeinsam. "Unsere Teilnehmer sind bunt gemischt. Wir haben Anfänger genauso wie Turnierspieler, aber das Wichtigste ist, wir teilen ein gemeinsames Hobby, das uns unendlich Spaß macht." Sonja, 63, hat Tarock sogar bei der Bewältigung einer schweren Krankheit geholfen. "Ich bin damals in ein tiefes Loch gefallen", erzählt sie, "aber dann haben mich meine Partnerinnen wieder zurück in die Runde geholt, und das hat meinen Heilungsprozess sehr unterstützt." Denn damit war mehr verbunden als nur das Spielen an sich. Die Treffen haben sie sozusagen wieder aus der Isolation ins Leben vor der Krankheit zurückgeführt, sie gaben ihrem Alltag Struktur und Ablenkung. Dabei erinnert sie sich an Erlebnisse von früher: "Wir waren zum Beispiel eine Woche am Prebersee. Am Tag waren wir wandern, am Abend haben wir tarockiert" - und hat plötzlich eine Idee: "Das sollten wir eigentlich wieder mal machen."

Die Tarockrunde findet jeden Dienstag ab 16.30 und Donnerstag ab 16 Uhr am Zentrum Walser Birnbaum, Lagerstraße 1, statt. Mitspieler sind gesucht.

Quelle: SN