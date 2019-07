Tattoos sind in der Arbeitswelt längst nicht mehr verpönt - auch nicht bei den Chefs. In einer aktuellen Umfrage des Internet-Portals karriere.at vertraten 62 Prozent der 651 teilnehmenden Beschäftigten die Ansicht, dass jeder auf seiner Haut tragen kann, was er will. Unter den 150 befragten HR-Managern und Führungskräften waren es sogar 70 Prozent.

SN/APA/DPA/BORIS ROESSLER Tattoos werden teilweise sogar positiv gesehen