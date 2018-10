Über Gesundheit, Gemüse und sinnliche Genüsse

Gemüse wird zum neuen Star auf unseren Tellern. Zudem rücken die eigene Gesundheit sowie ethisch und ökologisch unbedenkliche Produktionsverhältnisse immer stärker in den Fokus, wenn es ums Essen geht. Bleibt der Genuss dabei auf der Strecke?

Es ist ein Irrglaube, dass jedes Jahr komplett neue Trends im Food-Bereich entstehen, vielmehr entwickeln sich bestehende Tendenzen weiter und verändern sich im Lauf der Zeit.

Und so wirft Trendforscherin Hanni Rützler in ihrem aktuellen Food-Report 2019 nicht nur einen Blick auf die neuesten Branchen-Trends - beispielsweise in der Gastronomie, dem wohl flexibelsten und flinksten Akteur entlang der Lebensmittelproduktionskette -, sondern auch auf prägnante Themen der letzten Jahre, die heute aktueller sind denn je:

Plant Based Food

Bereits im Food-Report 2014 ist von "Flexitariern" die Rede. Dieser Trend bereitet die Grundlage für eine Revolution unserer Ernährungs- und Essgewohnheiten, schließlich geht es darum, dass nicht (mehr) jede Mahlzeit Fleisch enthalten muss. Letztes Jahr, im Report für 2018, beschreibt Rützler bereits die neue Rolle von Gemüse, das auf unseren Tellern zum neuen Star wird. Dabei geht es aber längst nicht mehr nur um das Gemüse an sich, sondern generell um die Bedeutung von pflanzlichen Lebensmitteln in unserer Ernährung sowie um nachhaltige, klimafreundlichere und ökologischere Wege in der Lebensmittelproduktion.

Auch geht es beim Wandel hin zu pflanzenbasierten Nahrungsmitteln nicht mehr um die Imitation tierischer Produkte, vielmehr stehen die Aspekte Gesundheit und Fitness im Fokus.

Und so sehen Flexitarier im Verzicht von Fleisch kein (beinahe) religiöses Dogma, wie es dem Vegetarismus oder dem Veganismus anhaftet, sie entscheiden sich vielmehr bewusst für eine ausgewogene Ernährung mit einem hohen Anteil an pflanzlichen Produkten, ohne jedoch komplett auf Fleisch zu verzichten.

Der Trend der Konsumenten zum "Plant Based Food" wird wiederum von innovativen Nahrungsmittelproduzenten unterstützt, die immer mehr neue Lebensmittel auf pflanzlicher Basis entwickeln.

Die Trendprognose von Hanni Rützler:

"Die Rolle von pflanzlichen Produkten wird auch künftig weiter wachsen. Das Konzept von Plant Based Food stellt die Vorteile einer solchen Ernährung in den Vordergrund - dies ist zugleich sein Erfolgsfaktor.

Man muss nicht mehr auf Fleisch verzichten, sondern kann aus einer Vielzahl von ebenso wohlschmeckenden pflanzlichen Alternativen wählen.

Denn neben Obst und Gemüse gewinnen Hülsenfrüchte, Samen, Nüsse oder Pilze immer mehr an Bedeutung auch für die Herstellung komplett neuer Lebensmittel.

Vor allem das Sichtbarmachen der gesundheitsfördernden Bestandteile von pflanzlichen Lebensmitteln wirkt sich positiv auf ihre Akzeptanz aus."

(Food-Report 2019)

Transparency

Sicherheit - in den unterschiedlichsten Bereichen - ist ein großes Bedürfnis des Menschen, auch in Bezug auf Lebensmittel. Das Vertrauen und Sicherheitsgefühl, das wir den Nahrungsmittelproduzenten entgegenbringen, nimmt häufig Schaden durch Lebensmittelskandale und Berichte über gesundheitsschädigende Inhaltsstoffe oder schlechte Produktionsbedingungen.

Wenig verwunderlich also, dass die Konsumenten eine verstärkte Transparenz bezüglich Herkunft, Verarbeitung, Inhaltsstoffe, Vertrieb und Verkauf von Lebensmitteln einfordern.

Laut aktuellem Food-Report wird sich diese Forderung in Zukunft immer stärker und über alle Einkommensschichten hinweg ausbreiten, da sich das Interesse an sicheren Lebensmitteln - im Gegensatz zu schnelllebigen Produkttrends und lifestyle-getriebenen Ernährungskonzepten - zu einem Dauerthema in unserer Esskultur entwickelt hat.

Neben der Sicherheit treten für viele Konsumenten aber auch immer mehr ethische Aspekte - beispielsweise in Hinblick auf Umwelt- und Tierschutzstandards - bei der Beurteilung von Lebensmitteln in den Vordergrund. Somit bedeutet Transparenz für die Unternehmen zunehmend auch, sich ethischem und ökologischem Handeln zu verpflichten und dies authentisch und glaubwürdig zu kommunizieren.

Die Trendprognose von Hanni Rützler:

"Die Weichen für mehr Transparenz und ein damit in der Folge wieder wachsendes Vertrauen in die Lebensmittelindustrie sind gestellt: Technologien, um Herkunftsnachweise und Lieferketten lückenlos nachvollziehen zu können, stehen in den Startlöchern.

Jedoch ob und wie schnell sich der ,Transparency'-Trend nicht nur in den von jungen Start-ups bedienten Nischenmärkten durchsetzt, wird sich daran entscheiden, wie die Konsumenten ihre neue Macht beim täglichen Einkauf nutzen werden."

(Food-Report 2019)

Healthy Hedonism

Mit dem Trend "Healthy Hedonism" wird im aktuellen Food-Report die Weiterentwicklung von "Soft Health" aus dem Food-Report 2015 beschrieben: Es geht dabei um einen gesunden, kulinarischen Lebensstil, der nicht auf Verboten und Verzicht beruht, sondern durchaus mit der Freude am sinnlichen Genuss verbunden sein kann.

Der Trend entwickelt sich ausgesprochen dynamisch, und so wird der Genuss, der sich mehr an einem persönlichen Zugang zur Ernährung als an behördlichen Ernährungsempfehlungen orientiert, für viele Menschen immer wichtiger. Das Thema Gesundheit nimmt zwar in Bezug auf unser Essen einen hohen Stellenwert ein, doch wird das Attribut "gesund" zunehmend mit der hohen Qualität und Frische der Ausgangsprodukte, einer sorgfältigen und raffinierten Zubereitung und einer stressfreien Zeit während des Essens gleichgesetzt.

Sichtbar wird die Bedeutung von "Healthy Hedonism" zurzeit an unterschiedlichsten Phänomenen wie beispielsweise der anhaltenden Attraktivität von Street-Food-Events und Wochenmärkten, der neuen Lust am Kochen, der in der jungen, urbanen Mittelschicht gefrönt wird, oder auch am steigenden Interesse an Superfoods, pflanzlichen Snacks oder veganen Milch- und Joghurtalternativen.

Die Trendprognose von Hanni Rützler:

"Dass sich Gesundheit und Genuss nicht ausschließen, ist eine Entwicklung, die von Konsumenten begrüßt wird. Zu lange musste vor allem im deutschsprachigen Raum für die Gesundheit Verzicht geübt werden - der Trend ,Healthy Hedonism' kommt einer kulinarischen Befreiung gleich. Nun liegt es an den Produzenten, Gastronomen und Händlern, Lebensmittel und Speisen nicht nur mit dem Etikett ,gesund' zu versehen, sondern genussvolle Erlebnisse zu schaffen."

(Food-Report 2019)