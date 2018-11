Victoria's Secret-Engel wird funkelnden Swarovski-BH tragen

Von einem österreichischen Traditionshaus in die schillernde Modewelt: Victoria's Secret-Engel und Topmodel Elsa Hosk wird den mit 2100 Swarovski-Diamanten und Topasen geschmückten "Dream Angels Fantasy Bra 2018" bei der Modeschau am 2. Dezember in New York tragen.

SN/atelierswarovski/victoriassecret Qualität aus Österreich.