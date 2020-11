Video: 100% recyceltes Altplastik: Klingt gut, doch was steckt dahinter?

Waren in frühen Kindertagen bunte Verpackungen, lustige Karikaturen und einprägsame Werbeslogans für die Wahl eines Produktes im Supermarkt verantwortlich, sind es heute diverse Begrifflichkeiten. Ganz vorne dabei sind mitunter "nachhaltig" "wiederverwertbar" und "Recycling". Je mehr Gütesiegel dann noch auf die Verpackung gedruckt sind, desto besser. Im Grunde ist dieser Prozess der "Auslese" nicht der schlechteste, doch was kauft man hier eigentlich? Was bedeutet es, wenn die Verpackung aus z.B. 100% recyceltem Material besteht? Was packe ich mir da in den Einkaufswagen - womöglich auch ein Stück Verantwortung?

